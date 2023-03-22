Oscar kazanan Guillermo del Toro’s Pinocchio filminde Türk imzası

95. Oscar ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Oscar'da En İyi Animasyon Filmi dalında, set tasarımını Merve Çaydere’nin yaptığı, “Guillermo del Toro’s Pinocchio” Oscar ödülüne layık görüldü.
Oscar ödülünü kazanan bir 'stop motion' animasyon filminin kadrosundaki ilk Türk olan Merve Çaydere, Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törene katıldı.
2015 yılında sahne tasarımı üzerine "master" yapmak için Türkiye'den Amerika’ya taşındığını dile getiren tasarımcı Merve Çaydere, halen "stop motion" animasyon filmleri için set tasarımı yaptığını söyledi.
En son bu yıl En İyi Animasyon Filmi dalında Oscar ödülü alan “Guillermo del Toro’s Pinocchio” filmi için set tasarımı yaptığını söyleyen Çaydere, “Filmde 300’den fazla kişi görev alırken çekimleri dört yıl sürdü. Emeklerimizin karşılığını kazandığımız ödülle aldık. Oscar ödüllerinde bulunma şansım oldu. Oscar ödüllerini düzenleyen kuruluşun daha önce düzenlediği Akademi Gold adlı yetenek geliştirme programında yer almıştım. O program sayesinde Oscar ödül törenine katılma şansım oldu" dedi.
"Set tasarımcısı olarak çalıştığım filmin ödül almasına da salonda şahit oldum" diyen Çaydere, "Bu benim için heyecan verici bir deneyimdi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Sanat Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli iç mimarlık ve mobilya firmalarında çalışmıştım. 10 yıl önce bir mobilya firmasında çalışırken 10 yıl sonra set tasarımını yaptığım filmin Oscar ödülü alacağını birisi söylese inanmazdım herhalde” diye konuştu.
Mobilya firmasında çalışırken, bir filmin sahne arkası görüntülerini izlediğinde filmler için yapılan maketleri ve setleri görünce bu alanda çalışabileceğini düşünüp hayal kurduğunu anlatan Çaydere, “Bu yüzden Amerika’ya taşındım. Hayallerim gerçek oldu. Bundan sonra 'stop motion' animasyonla ilgili daha fazla proje ortaya çıkacaktır. Şu anda da 'stop motion' alanına girmeyi hayal ettiğim filmin stüdyosunda çalışıyorum. Uzun metrajlı bir film çekiyoruz. Orada da set tasarımcısı olarak çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Bu alanda daha fazla proje çıktıkça daha fazla çalışmayı ümit ediyorum” dedi.
“Umuyorum ki hayallerimi gerçekleştirme hikayem Türkiye’deki tasarım ve sanat alanında çalışan gençlere de ilham olur" diyen Çaydere, “Çalışırken gelecek kaygım çok fazlaydı ve sanat anlamında kendimi gösterebileceğim bir iş yapabilmeyi hayal edemiyordum. Fakat, azimle hayallerimin peşini bırakmadan takip etmek her zaman ödüllendiriliyor. Umarım ki gençlerimiz de hayallerinin peşini bırakmazlar” şeklinde konuştu.