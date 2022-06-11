Safranbolu'daki 128 yıllık tarihi eve 'En İyi Korunan Ev Ödülü' verildi

Haberler - İHA | 11.06.2022 - 17:39 - Son Güncelleme : 11.06.2022 - 17:46
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi ev, ‘En İyi Korunan Ev Ödülü’nün sahibi oldu.
‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ ana temasıyla düzenlenen festival bünyesinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde ‘Hacımemişler’ olarak bilinen 128 yıllık eve ‘En İyi Korunan Ev Ödülü’ verildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Festival bünyesinde en iyi restore edilen ve korunan evlere plaket çakma törenlerinin geleneksel hale geldiğini belirtti.
Restore edilen evlerin yanı sıra en önemli olanın uzun süre korunarak geleceğe aktarılan evler olduğunu ifade eden Köse, “Çünkü restore edilirken o evlerin ruhunda, kimliğinde bir takım da olsa değişiklikler mutlaka oluyordur. Korunan evler onların yanında çok ayrı. Onlarca, yüzlerce yılın anılarını taşıyorlar. Eski yaşanmışlıkları o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. Koruyarak bu evlerin geleceklere aktarılmasını sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başay ailesi ile vatandaşlar katıldı. ‘En iyi restore edilen ev' plaketi tarihi evin duvarına çakıldı.