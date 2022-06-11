Safranbolu'daki 128 yıllık tarihi eve 'En İyi Korunan Ev Ödülü' verildi

"YÜZLERCE YILIN ANILARINI TAŞIYORLAR"

Restore edilen evlerin yanı sıra en önemli olanın uzun süre korunarak geleceğe aktarılan evler olduğunu ifade eden Köse, “Çünkü restore edilirken o evlerin ruhunda, kimliğinde bir takım da olsa değişiklikler mutlaka oluyordur. Korunan evler onların yanında çok ayrı. Onlarca, yüzlerce yılın anılarını taşıyorlar. Eski yaşanmışlıkları o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. Koruyarak bu evlerin geleceklere aktarılmasını sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.