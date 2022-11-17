Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi, çağdaş bir müzikal uyarlama olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.
Serenay Sarıkaya’nın Alice olarak seyirci karşısına çıktığı müzikalde, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.
İzleyicisiyle yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, farklı kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile seyircisine bir sahne şöleni sunmaya devam ediyor.
Hazırlıklara başlayan Sarıkaya, o anları sosyal medya hesabından da yayınladı. Sarıkaya, "6 saat prova yapmışlar... Ezber provası/ Ukulele provası/ Şan dersi/ Dans provası/
Kavuştuk…Yeniden sahnemizde sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz…" dedi.
İşte hazırlıklardan diğer kareler...