Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi, çağdaş bir müzikal uyarlama olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.





