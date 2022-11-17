 Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor | N-Life

Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor

Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü ismi buluşturan, ilk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, verdiği aranın ardından geri dönüyor. Alice Müzikali, 22 Kasım’da 74’üncü kez sahnelenecek.

Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 1

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi, çağdaş bir müzikal uyarlama olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.


Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 2

Serenay Sarıkaya’nın Alice olarak seyirci karşısına çıktığı müzikalde, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.


Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 3

İzleyicisiyle yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, farklı kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile seyircisine bir sahne şöleni sunmaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 4

Hazırlıklara başlayan Sarıkaya, o anları sosyal medya hesabından da yayınladı. Sarıkaya, "6 saat prova yapmışlar... Ezber provası/ Ukulele provası/ Şan dersi/ Dans provası/
Kavuştuk…Yeniden sahnemizde sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz…" dedi.

İşte hazırlıklardan diğer kareler...

Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 5
Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 6
Serenay Sarıkaya'lı Alice Müzikali geri dönüyor - 7

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