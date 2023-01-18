SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2022'in En İyi Yabancı Filmi olarak Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Drive My Car'ı seçti. Cem Kaya’nın imzasını taşıyan Aşk, Mark ve Ölüm adlı belgesel ise ikinci seçildi.

İşte SİYAD üyelerine göre 2022'nin en iyi 10 yabancı filmi:

10. 6 Numaralı Kompartıman (Hytti nro 6) - Juho Kuosmanen

9. Örümcek ve Kız (Das Mädchen und die Spinne) – Ramon Zürcher, Silvan Zürcher

8. Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) – Ruben Östlund