SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2022'in en iyi yabancı filmlerini seçti. Geniş katılımlı bir oylama sonucunda en çok oyu, ülkemizde 28 Ocak 2022'de vizyona giren Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği "Drive My Car" aldı. 2022'nin en iyi yabancı filmleri...

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 1

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2022'in En İyi Yabancı Filmi olarak Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Drive My Car'ı seçti. Cem Kaya’nın imzasını taşıyan Aşk, Mark ve Ölüm adlı belgesel ise ikinci seçildi. 

İşte SİYAD üyelerine göre 2022'nin en iyi 10 yabancı filmi:

10. 6 Numaralı Kompartıman (Hytti nro 6) - Juho Kuosmanen

9. Örümcek ve Kız (Das Mädchen und die Spinne) –  Ramon Zürcher, Silvan Zürcher

8. Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness) – Ruben Östlund

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 2

7. Vortex – Gaspar Noé

6. Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

5. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) – Dan Kwan, Daniel Scheinert)

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 3

4. Bergman Adası (Bergman Island) –  Mia Hansen-Løve

3. Memoria –  Apichatpong Weerasethakul

2. Aşk, Mark ve Ölüm (Love, Deutschmarks and Death) – Cem Kaya

1. Drive My Car (Doraibu mai kâ) – Ryûsuke Hamaguchi

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 4

SİYAD üyeleri aynı oylama sırasında bu sene; ülkemiz sinema vizyonuna çıkmadan ilk gösterimlerini dijital platformlarda yapmış filmlerden de bir liste oluşturdu.

İşte SİYAD üyelerine göre dijital platformda yayınlanan en iyi 10 film:

10. Barbar (Barbarian) – Zach Cregger

9. Benedetta – Paul Verhoeven

8. Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz (Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?)  - Aleksandre Koberidze

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 5

7. Beyaz Gürültü (White Noise) –  Noah Baumbach

6. Guillermo del Toro sunar: Pinokyo (Guillermo del Toro’s Pinocchio) –  Guillermo del Toro, Mark Gustafson

5. Arjantin, 1985 (Argentina, 1985) – Santiago Mitre

SİYAD 2022'nin en iyi yabancı filmlerini seçti - 6

4. Mucize (The Wonder) - Sebastián Lelio

3. Müstakbel Suçlar (Crimes of the Future) -  David Cronenberg

2. Hatıra: 2. Bölüm (The Souvenir: Part II) -  Joanna Hogg

1. Ayrılma Kararı (Heojil kyolshim) – Park Chan-wook

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