Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Tina Turner'ın hayatı, ölüm haberinin ardından merak konusu oldu. 1939 doğumlu Tina Turner, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll Kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Peki, müziğin efsane ismi Tina Turner kimdir, kaç yaşında vefat etti. İşte, Tina Turner'ın hayatı ve biyografisi...

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 1

Rock'n Roll müziğin kraliçesi Tina Turner, 83 yaşında hayatını kaybetti. Tina Turner'ın hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcının kariyeri ve hayatı merak konusu oldu. Peki Tina Turner kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tina Turner'ın yaşam öyküsü seslendirdiği şarkılar...

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi." ifadelerine yer verildi.

N-LIFE HABERLERİ

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 2

Tina Turner profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 3

1939 doğumlu sanatçı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll Kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 4

1950'lerin sonunda müzik dünyasında adım atan Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam ederken, Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 5

ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Kusnacht kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu 24 Mayıs 2023'te vefat ettiği kaydedildi.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 6

TINA TURNER İÇİN TAZİYE MESAJLARI

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm haberi milyonlarca hayranını yasa boğdu. Tina Turner'ın hayatını kaybetmesinin ardından peş peşe taziye mesajları geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, mesajında, Turner'ın 12 Grammy Ödülü kazanarak pop, rock ve R&B gibi farklı müzik kategorilerinde çok yönlü müzik yaptığına dikkati çekti.

Turner'ın konserlerine milyonların akın ettiğine dikkati çeken Biden, sanatçının "Amerikan müziğini sonsuza dek değiştiren, nesilde bir kez görülen bir yetenek olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Biden yaptığı açıklamada, "Zorlukların ve hatta tacizin üstesinden gelerek, çağlar boyunca sürecek bir kariyer ve tamamen kendisine ait bir yaşam ve miras inşa etti" dedi.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 7

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tina Turner'ın ölümüyle dünya bir ikonu kaybetti. Şarkılarınız ve onlarla ilgili birçok anı sizinle kalacak. Düşüncelerim, İsviçre'de ikinci evini bulan bu etkileyici kadının ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 8

1993 yapımı "What's Got to Do with It" filminde Turner'ı oynadığı için Akademi Ödülü'ne aday gösterilen aktör Angela Bassett, Tina Turner için kendisini dünyaya tanıtmasına yardımcı olduğu için alçakgönüllü olduğunu söyledi.

Bassett yaptığı açıklamada, "Bize tüm benliğini verdi. Tina Turner her zaman 'sadece en iyisi' olacak bir hediye." ifadesini kullandı.

Rolling Stones grubunun efsane ismi Mick Jagger, Tina Turner'ın ölümüne üzüldüğünü söyledi ve onu "ilham verici, sıcak, eğlenceli ve cömert" olarak nitelendirdi. Jagger, "Gençken bana çok yardımcı oldu ve onu asla unutmayacağım" dedi.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 9

1985 tarihli "It's Only Love" single'ında Turner'la birlikte çalışan Kanadalı şarkıcı Bryan Adams , "dünya az önce müthiş bir kadın güç merkezini kaybetti" dedi.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 10

TINA TURNER KİMDİR, BİYOGRAFİSİ VE ÜNLÜ ŞARKILARI

Tina Turner, 26 Kasım 1939 tarihinde ABD'de Nutbush-Tennessee'de dünyaya geldi. Gerçek adı "Annie Mae Bullock" olan sanatçı, St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyledi, daha sonra evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedildi. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle sonuçlandı. Fakat Ike ile olan evlilikleri 1975'te son buldu.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 11

1983'te plak şirketini değiştirdi. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı. "What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 12

1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynadı. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film oldu.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 13

1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı.

2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı.

Emekli olduktan sonra bir dizi sağlık sorunuyla mücadele etti ve 2018'de en büyük oğlu Craig 59 yaşında Los Angeles'ta hayatını kaybettiğinde bir aile trajedisiyle karşı karşıya kaldı. Küçük oğlu Ronnie, Aralık 2022'de öldü.

24 Mayıs 2023 tarihinde İsviçre'deki evinde hayatını kaybetti. Rock'n Roll Kraliçesi lakaplı ABD’li sanatçının uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 14

Turner kendine özgü tarzıyla Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ve Rihanna gibi sanatçıların müzik anlayışlarını da etkilemişti.

Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 15
Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 16
Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 17
Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 18
Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında? - 19
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