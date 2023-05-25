Tina Turner öldü mü? Rock müziğin kraliçesi Tina Turner kim, kaç yaşında?

1993 yapımı "What's Got to Do with It" filminde Turner'ı oynadığı için Akademi Ödülü'ne aday gösterilen aktör Angela Bassett, Tina Turner için kendisini dünyaya tanıtmasına yardımcı olduğu için alçakgönüllü olduğunu söyledi.

Bassett yaptığı açıklamada, "Bize tüm benliğini verdi. Tina Turner her zaman 'sadece en iyisi' olacak bir hediye." ifadesini kullandı.



Rolling Stones grubunun efsane ismi Mick Jagger, Tina Turner'ın ölümüne üzüldüğünü söyledi ve onu "ilham verici, sıcak, eğlenceli ve cömert" olarak nitelendirdi. Jagger, "Gençken bana çok yardımcı oldu ve onu asla unutmayacağım" dedi.