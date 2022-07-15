Top Gun: Maverick, Titanic'in rekorunu kırdı

Film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli 'Titanic'in toplam hasılatını geçerek, Paramount Pictures'ın Kuzey Amerika gişesinde (ABD ve Kanada) en çok kazanan filmi oldu. Toplam 600 milyon 7 dolarlık kazancıyla 'Titanic' tam 25 yıldır, Paramount'ın en başarılı filmiydi, fakat artık bu unvan da 601 milyon 9 dolar ile 'Top Gun: Maverick'in elinde.