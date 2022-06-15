Yılın en çok kazanan filmi Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick'

ABD'de 400 milyon dolar hasılatı aşan Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick' filmi yılın en çok hasılat yapan projesi oldu.



Top Gun: Maverick filmi 398 milyon dolar kazanan 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'yı geride bıraktı.



Top Gun: Maverick filminin bu rekoru elinde tutması için bu yıl vizyona girecek Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Avatar 2 gibi filmlerin hasılat rakamlarının önünde kalması gerekiyor. Sinema yazarlarına göre Top Gun: Maverick'in bu filmler karşısındaki hasılatının geride kalması kaçınılmaz.

