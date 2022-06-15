Yılın en çok kazanan filmi Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick'

Türkiye gişesinde 270 bin kişiyi sinema salonlarına çeken Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick' filmi 'Doktor Strange 2'yi geçerek yılın en çok hasılat yapan filmi oldu.

Yılın en çok kazanan filmi Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick'

Haberler 15.06.2022 - 17:36 | Son Güncelleme : 16.06.2022 - 09:05

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ABD'de 400 milyon dolar hasılatı aşan Tom Cruise'lu 'Top Gun: Maverick' filmi yılın en çok hasılat yapan projesi oldu.

Top Gun: Maverick filmi 398 milyon dolar kazanan 'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında'yı geride bıraktı.

Top Gun: Maverick filminin bu rekoru elinde tutması için bu yıl vizyona girecek Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever ve Avatar 2 gibi filmlerin hasılat rakamlarının önünde kalması gerekiyor. Sinema yazarlarına göre Top Gun: Maverick'in bu filmler karşısındaki hasılatının geride kalması kaçınılmaz.

TOP GUN: MAVERİCK'TEN KAMERA ARKASI

TOP GUN: MAVERİCK FRAGMANI

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