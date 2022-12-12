Türkiye’de UNESCO’nun listesine giren ilk eser 2024’te yeniden ibadete açılacak

"RESTORASYON ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, restorasyon çalışmalarının yüzde 70’lik kısmının bittiğini ifade ederek, “Divriği Ulucami 1228 yılında yapımına başlanan ve 1243 yılında yapımı tamamlanan Anadolu’nun en önemli eserlerinden bir tanesidir. Yapımına Mengücek Şahı Süleyman Şahın oğlu Ahmet Şah tarafından yapımına başlanılmıştır. Aynı zamanda Darüşşifa kısmı Ahmet Şah’ın eşi Melike Sultan tarafından devam ettirilmiştir. Aynı zamanda Anadolu’da cami ve darüşşifanın bitişik olduğu tek eserdir. Camimiz 1985 yılında UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ olarak adlandırılmıştır" dedi.

"Ulucami ve Darüşşifa'da 10 bin motif var ancak bu motiflerin en büyük özelliği simetrik değil asimetrik olmasıdır. Bu motiflerin her birisi sadece bir kez kullanılmıştır. Bu anlamda da dünyada ve Anadolu'da ilk eserlerden birisi sayılır" diyen Papaker, "Divriği Ulucami ve Darüşşifası'nın mimarı Muhlis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’tır. Aynı zamanda mimarın ilk ve tek eseri Ulucami ve Darüşşifası'dır. 2015 yılında Ulucami’de geniş restorasyon çalışmaları başladı ve 2019 yılında ilk etabı bitti. Restorasyonun ikinci etabı ise 2021 yılında başladı ve 2024 yılında tamamlanmış olacak. Böylelikle Ulucami ve Darüşşifa'yı yeniden hizmete açacağız. Restorasyon çalışmalarının yüzde 70’lik kısmı bitti diyebiliriz. Ancak geride kalan yüzde 30’luk kısım caminin en önemli görselini oluşturan kapılarının restorasyonundan oluşuyor. Dolayısıyla geride kalan kısım az gibi gözükse de çok önemli bir kısım diyebiliriz” şeklinde konuştu.