Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı

Ödüllü İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof, son filmini gizlice çektiği için hapis cezasına çarptırıldıktan sonra ülkeden kaçmıştı. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü yönetmenin "The Seed Of The Sacred Fig" adlı filminin prömiyeri yapıldı.

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 1

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof geçtiğimiz günlerde ülkesinden kaçtığını açıkladı.

2020 Berlin Festivali'nde İran'daki idam cezasını konu alan "There Is No Evil" filmiyle büyük ödülün sahibi olan yönetmen bir Instagram gönderisinde, insanların sınırları geçmesine yardım etmek için "hayatlarını riske atmasının" ardından "güvenli bir yerde" olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 2

Yönetmenin "The Seed of the Sacred Fig" adlı filminin prömiyeri dün Cannes Film Festivali'nde yapıldı.

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 3

"The Seed Of The Sacred Fig" filminin festival kapsamında gerçekleştirilen prömiyerine Avrupa'da sürgünde yaşayan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof da katıldı.

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 4

8 YIL HAPSİ İSTENİYOR

BBC'nin haberine göre; İranlı yetkililer yönetmeni organizatörlerden The Seed of the Sacred Fig adlı filmin festivalden çekilmesini istemeye zorladı ancak o bunu yapmayı reddetti.

51 yaşındaki Rasoulof kaçış rotası hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Yönetmen, "ulusal güvenliğe karşı gizli anlaşma" suçlamasıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 5

ÜLKESİNDEN KAÇTI

Yönetmen sosyal medyada yaptığı açıklamada "Nazik, özverili ve bazen hayatlarını riske atarak sınırdan çıkmama ve zorlu ve uzun bir yolculuğun ardından güvenliğe ulaşmama yardımcı olan arkadaşlarıma, tanıdıklarıma ve insanlara minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı - 6

Muhammed Rasoulof, 2017 Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan A Man of Integrity filmi nedeniyle 2019 yılında bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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