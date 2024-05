Ülkesinden kaçmıştı: İranlı yönetmenin filmi Cannes'da prömiyer yaptı

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof geçtiğimiz günlerde ülkesinden kaçtığını açıkladı.

2020 Berlin Festivali'nde İran'daki idam cezasını konu alan "There Is No Evil" filmiyle büyük ödülün sahibi olan yönetmen bir Instagram gönderisinde, insanların sınırları geçmesine yardım etmek için "hayatlarını riske atmasının" ardından "güvenli bir yerde" olduğunu söyledi.