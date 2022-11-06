Urfalılar Harran Pamuk Sanat Ve Müzik Festivali'nde eğlendi

Eraslan, uzun yıllardır yurt dışında bu tür organizasyon yaptıklarını, daha sonra da Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdiklerini dile getirerek, "İlk adımımızı Doğubayazıt'ya yapmıştık. Ama o kadar çok beğenildi ki, buralara geleceğimizi ben de tahmin etmiyordum işin doğrusu, iyi ki de gelmiş. İyi ki de şu anda farklı coğrafyalarda karış karış gezebilecek iller değil, kasabalar, köylere kadar gidebilecek, insanları motive edecek bir organizasyon oluşturduk" dedi.