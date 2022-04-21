Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor

Haberler | 21.04.2022 - 14:40

Alman bilim insanları, yeni gerçekleştirdikleri çalışmayla daha az endişeli ve daha fazla mutlu olmak isteyenlerin telefon kullanımını günde 1 saat azaltarak endişenizin azalabileceğini bilimsel olarak kanıtladı.

Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor - 1

Almanya’nın Ruhr Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, akıllı telefonların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden birini daha gösterdi.

Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor - 2

Yapılan çalışma, akıllı telefon kullanımının her gün yalnızca 1 saatlik de olsa azaltılmasının kişiyi daha az endişeli ve hayattan daha memnun yaptığını gösterdi.

Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor - 3

Toplam 619 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada katılımcılar, 200’ü bir haftalığına telefonu tamamen bırakacak, 226’sı telefon kullanımını günde 1 saat azaltacak ve 193’ü kullanım alışkanlığını hiç değiştirmeyecek şekilde 3 gruba ayrıldı. Sonuçlar, telefonun tamamen bırakılmasının en iyi çözüm yöntemi olmadığına da işaret etti.

Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor - 4

Telefonu tamamen bırakan ve kullanımını azaltan grupların ikisinde de kişilerde olumlu yönde gelişme görüldü. Fakat kullanımını yalnızca bir süreyle azaltarak kişilerdeki bu olumlu etkinin çok daha uzun sürdüğünü gösterdi.

Bilim insanları açıkladı: Telefonlar stresi ve endişeyi artırıyor - 5

Katılımcıların çoğunun telefonlarını Google’da arama yapmak, yön bulmak, e-maillerini ya da hava durumunu kontrol etmek, alışveriş yapmak, haberleri okumak, film seyretmek ya da sosyal medyada dolaşmak için kullandığını ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER