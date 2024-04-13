Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi
Yaz aylarına girerken havaların ısınmasıyla sağlıklı ve serinletici alternatif içecek arayışında olabilirsiniz. İşte hem hafif hem lezzetli içecekler...
Maden Suyu Kokteyli
Dondurulmuş ya da taze meyvelerle çok kısa sürede yapabileceğiniz maden suyu kokteyli pratik yapılışı ve lezzetiyle favori içeceğiniz olabilir.
Malzemeler
1 su bardağı mevsim meyvesi
1su bardağı kırılmış buz parçaları
2 şişe maden suyu
5 yaprak taze nane
Yapılışı
Meyveleri ve nane yapraklarını robotta ezerek püre haline getirdikten sonra bardağınıza yerleştirin. Ardından üzerine kırılmış buz parçalarını ekleyin. Üzerine maden suyunu ilave ederek maden suyu kokteylinizi servis edebilirsiniz.