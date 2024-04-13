Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi

Meyveli Smoothie

Hem lezzetli hem de daha tok tutan bir içecek arayışındaysanız meyveli smoothieler imdadınıza yetişebilir.

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 adet dilediğiniz herhangi bir taze meyve

1 yemek kaşığı yoğurt

5-10 adet ceviz ya da badem

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

Bütün malzemeleri blendera ekleyerek karıştırın. İsteğinize göre buz dolu bardaklarla servis edebilirsiniz.