Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi

Yaz aylarına girerken havaların ısınmasıyla sağlıklı ve serinletici alternatif içecek arayışında olabilirsiniz. İşte hem hafif hem lezzetli içecekler...

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi - 1

Maden Suyu Kokteyli

Dondurulmuş ya da taze meyvelerle çok kısa sürede yapabileceğiniz maden suyu kokteyli pratik yapılışı ve lezzetiyle favori içeceğiniz olabilir.

Malzemeler

1 su bardağı mevsim meyvesi
1su bardağı kırılmış buz parçaları
2 şişe maden suyu
5 yaprak taze nane

Yapılışı

Meyveleri ve nane yapraklarını robotta ezerek püre haline getirdikten sonra bardağınıza yerleştirin. Ardından üzerine kırılmış buz parçalarını ekleyin. Üzerine maden suyunu ilave ederek maden suyu kokteylinizi servis edebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi - 2

Meyveli Smoothie

Hem lezzetli hem de daha tok tutan bir içecek arayışındaysanız meyveli smoothieler imdadınıza yetişebilir.

Malzemeler

1 su bardağı süt
1 adet dilediğiniz herhangi bir taze meyve
1 yemek kaşığı yoğurt
5-10 adet ceviz ya da badem
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı

Bütün malzemeleri blendera ekleyerek karıştırın. İsteğinize göre buz dolu bardaklarla servis edebilirsiniz.

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi - 3

Naneli ayran

Şekersiz serinleten tarifler arasında en risksiz ve lezzetli olanlardan biri şüphesiz naneli ayrandır.

Malzemeler

8 yaprak nane
Su
Tuz
Yoğurt

Yapılışı

Mutfak robotunuza önce yoğurdu (ölçüyü damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz) ardından naneyi ekleyerek karıştırın. Tüm malzemeler harmanlandıktan sonra suyunu ve tuzunu ilave edebilirsiniz.

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi - 4

Limon ve naneli detoks suyu

Oldukça basit ve ferah bu detoks suyu yaz için harika bir alternatif olabilir.

Malzemeler

1 adet limon
Bir avuç taze nane yaprağı
4 su bardağı su
Buz

Yapılışı

Bir sürahiye limon suyunu ve taze nane yapraklarını ekleyin. Ardından üzerine suyu ekleyip karıştırın. Buzdolabında bir süre soğumaya bırakın.

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi - 5

Meyveli frozen

Herhangi bir meyve ile yazın gözde içeceklerinden birini evde rahatça hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

İstediğiniz herhangi bir meyve
8-10 adet buz küpü
1 yemek kaşığı bal
2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı

Tüm malzemelerinizi bir mutfak robotuna atıp karıştırın. Ardından nane yaprağı ya da meyve dilimiyle süslediğiniz buzlu bardaklarla servis edebilirsiniz.

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