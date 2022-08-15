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Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor

Haberler | 15.08.2022 - 14:21 - Son Güncelleme : 15.08.2022 - 15:17

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 1

Yeni yapılan bilimsel bir araştırmada kedilerin kendilerini sevgiden kaçırma eğiliminin sebebinin insanların onları gereğinden fazla sevmesi, sıkması ve ilgi göstermesi olduğu ortaya çıktı.

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 2

Webtekno'nun haberine göre, yapılan yeni araştırmada tanımadıkları üç kediyle her birine beşer dakika verilecek şekilde yaklaşık 120 gönüllü yer aldı.

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 3

Deneye katılanlar, normalde evde sahip olabilecekleri kedilerle olduğu gibi deneydeki kedilerle de o şekilde etkileşime girmeye teşvik edildi.

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 4

Araştırmacılar, kendilerini kediler konusunda daha deneyimli ve anlayışlı olarak değerlendiren kişilerin; Kedilerin sevilmeyi sevmediği bölgeler kuyruk, bacak, sırt ve karın bölgelerinden sevgi gösterdiğini sonuçladı.

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 5

Bununla birlikte daha önce kedi beslememiş insanların ise kedilere karşı daha temkinli yaklaştığı, hayvanın ona izin verdiği kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini gözlemledi.

Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor - 6

İki farklı türdeki yaklaşıma kedilerin verdiği tepkiye bakıldığında serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken, sevgiye boğulan kedilerin fazla ilgiden kaçtığı sonucu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

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