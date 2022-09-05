Bilimsel çalışma: Nasıl uyuduğunuz, ne zaman öleceğinizi gösteriyor olabilir

İnsanlık tarihinde cevaplanamamış belki de en önemli soru, ne zaman öleceğimiz. Bilim insanları henüz ne zaman öleceğimizi tahmin etmenin bir yolunu bulamamış olsalar da, ölüme ne kadar yakın olduğumuzu anlamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de uyku ile ölümün arasındaki ilişkiyi açıklamayı hedefliyor.

Digital Medicine adlı akademik dergide yayımlanan araştırmada, insanların uykuları esnasındaki çene ve bacak hareketleri, nefes alma ve kalp atışı dahil uyku sırasındaki özelliklerini inceleyen 12 bin çalışmanın sonuçları bir araya getirildi. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı olmasa da dikkat çekici.