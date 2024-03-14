Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı
Sizi aldatan birine bir kere daha şans vermeyi düşünüyorsunuz ama ona bir daha eskisi gibi güvenebilecek misiniz? Çift terapistleri bazı davranışların, partnerinizin aynı hatayı bir daha yapmayacağını gösterdiğini öne sürüyor. "Bir kez aldatan yine aldatır" sözüne inananlardansanız bu 5 işaret ilişkinizin geleceği hakkında size ipucu verebilir.
1. Partneriniz, geçmiş hakkında konuşmaya istekli. Bunu bir zorunluluk olarak görmüyor, geçmişini size anlatıp şeffaf olmak istiyor.
Partnerinizin hatalarını itiraf etmesi, aynı hatayı yapmayacağını göstermese de dürüst olmaya çalışması umut verici olabilir.