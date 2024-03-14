Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı

Sizi aldatan birine bir kere daha şans vermeyi düşünüyorsunuz ama ona bir daha eskisi gibi güvenebilecek misiniz? Çift terapistleri bazı davranışların, partnerinizin aynı hatayı bir daha yapmayacağını gösterdiğini öne sürüyor. "Bir kez aldatan yine aldatır" sözüne inananlardansanız bu 5 işaret ilişkinizin geleceği hakkında size ipucu verebilir.

Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı - 1

1. Partneriniz, geçmiş hakkında konuşmaya istekli. Bunu bir zorunluluk olarak görmüyor, geçmişini size anlatıp şeffaf olmak istiyor.

Partnerinizin hatalarını itiraf etmesi, aynı hatayı yapmayacağını göstermese de dürüst olmaya çalışması umut verici olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı - 2

2. Partneriniz sizi neden aldattığını biliyor ve bunu size açıklıyor. Elbette açıklama yapmış olması, yaptığı şeyi haklı çıkarmaz.

Eğer partneriniz aldatmayı, kontrolünün dışında bir şey olarak nitelendiriyor veya neden sizi aldattığını açıklayamıyorsa ilişkinizi bir daha gözden geçirebilirsiniz.

Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı - 3

3. Partneriniz yaptığının farkında ve şüpheci olduğunuz anlarda sizi anlıyor.

Çift terapisti K'hara McKinney "Aşırı pişmanlar mı? Vicdan azabı çekiyorlar mı? Hala sır saklıyorlar m?" gibi sorulara dikkat etmenizi öneriyor.

Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı - 4

4. Bu hatayı yalnızca bir kez yaptıklarını unutmayın.

Self'e konuşan terapistler McKinney ile Dr. Knopp, "Aldatmayı alışkanlık haline getiren birinin, tekrar aldatması oldukça olası ancak bir kez aldattıysa ve bunu telafi etmek için yeterince çaba harcadıysa bu ihtimal çok daha düşük" diyor.

Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı - 5

5. Bu hatayı bir kere daha yapmayacaklarına dair söz vermiş olmaları ve "hayatlarının en büyük pişmanlığı" olarak nitelendirmeleri size yeterli gelmeyebilir.

Çift terapistleri, sözlerden çok partnerinizin davranışlarını gözlemlemenizi öneriyor. Özür dilemek, daha özverili ve şeffaf olmak, neden aldattıklarına dair derin bir şekilde düşünmek...
Birlikte veya tek başına terapiye gitmek de bir seçenek.

Dr. Knopp'a göre, elbette bu işaretler kesin bir şekilde aldatılmayacağınızı garanti etmiyor ama bir kere aldatılmış olmanız bir daha aldatılacağınız anlamına gelmiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER