Bir kez aldatan bir daha aldatır mı? Çift terapistleri cevapladı

2. Partneriniz sizi neden aldattığını biliyor ve bunu size açıklıyor. Elbette açıklama yapmış olması, yaptığı şeyi haklı çıkarmaz.

Eğer partneriniz aldatmayı, kontrolünün dışında bir şey olarak nitelendiriyor veya neden sizi aldattığını açıklayamıyorsa ilişkinizi bir daha gözden geçirebilirsiniz.