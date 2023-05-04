Burçlara göre en güzel Anneler Günü hediyeleri

Sevgili astrolojiseverler, sevdiklerimizi bir bahane ile mutlu ettiğimiz veya andığımız bu sembolik günler elbette yürekleri şenlendirmek için iyi bir fırsattır. Bu fırsatlardan biri olan “Anneler Günü” onlara biricik olduklarını bir kere daha hissettirecektir.

Astrolojide doğum haritamızda anne figürü Ay, baba figürü ise Güneş'tir. Ve bu iki figürün haritamızdaki konumu ve etkileşimleri bizim ebeveynlerle olan ilişkimizi tanımlar. Ay aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarımızı da anlattığı için yüzyıllardır anne figürü ile iç içe tutulmuştur.

Anneler Günü'nde annenizi mutlu etmek için aslında onun Ay burcunu bilmek hediye seçiminde çok daha sağlamcı bir yaklaşım olur. Annenizin Ay burcunu biliyorsanız Ay burcunu, yok eğer bilmiyorsanız Güneş burcunu veya yükselenini dikkate alarak hediye seçimi yapabilirsiniz.

Bir anne için en değerli hediye elbette çocuğudur. Onun sağlıklı, başarılı, mutlu olduğunu bilmesi hayatı boyunca alabileceği en muhteşem hediyedir. O nedenle sizde her şey tamamsa onlarda da tamamdır.

Anne olan ve kendini anne hisseden herkesin bu gününü en içten duygularımla kutluyorum.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com