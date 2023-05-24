Çin’in son İmparatoru Puyi’ye ait saat 6,2 milyon dolara alıcı buldu

Saat, Asyalı bir koleksiyoncu tarafından 6,2 milyon dolara satın alındı.



Phillips Asia Müzayede Evi Saat Başkanı Thomas Perazzi yaptığı açıklamada, söz konusu fiyatın bir imparatora ait olan herhangi bir kol saati için "en yüksek fiyat" olduğunu aktardı.