Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları

Ev dekorasyonunda cam sehpalar/masalar diğer modellere göre son dönemde daha çok tercih ediliyor. Siz de cam sehpa/masa kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bazı noktalara dikkat etmenizde fayda var.

Cam sehpalar/masalar, kolay çizildiği ve leke gösterdiği için devamlı temiz tutmak diğer eşyalara göre zordur. Bu nedenle, evinizde evcil hayvanınız varsa ya da çocuk sahibiyseniz bunu tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Sehpanız, salonunuzu/oturma odanızı ortaya çıkaran en şık parçalardan olabilir. Ancak masanın boyutu, yükseliği ve genişliği de hem kullanımınız hem de eve gelen misafirleriniz açısından önemlidir. Bu nedenle sehpa tercih ederken kullanışlı olmasına da dikkat etmelisiniz.

İşte cam sehpaların/masaların avantajları ve dejavantajları...