Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları

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Ev dekorasyonunda cam sehpalar/masalar diğer modellere göre son dönemde daha çok tercih ediliyor. Siz de cam sehpa/masa kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bazı noktalara dikkat etmenizde fayda var.
Cam sehpalar/masalar, kolay çizildiği ve leke gösterdiği için devamlı temiz tutmak diğer eşyalara göre zordur. Bu nedenle, evinizde evcil hayvanınız varsa ya da çocuk sahibiyseniz bunu tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.
Sehpanız, salonunuzu/oturma odanızı ortaya çıkaran en şık parçalardan olabilir. Ancak masanın boyutu, yükseliği ve genişliği de hem kullanımınız hem de eve gelen misafirleriniz açısından önemlidir. Bu nedenle sehpa tercih ederken kullanışlı olmasına da dikkat etmelisiniz.
İşte cam sehpaların/masaların avantajları ve dejavantajları...
GÖRSEL OLARAK ÇEKİCİ:
Cam sehpanın/masanın en büyük avantajı güzel görünümüdür. Cam, şeffaf ve zarif olduğu için dekoratif öğeleri veya kitapları sergilemeniz için idealdir. Evin ortamına sade ve gözalıcı bir hava katar.
Cam sehpa, ahşap ve mermere göre daha az maliyetlidir.
Evinizde evcil hayvanınız ya da çocuğunuz varsa eşyalarınızı devamlı temiz ve düzenli tutmanız gerebilir. Cam sehpaların/masaların avantajı temizliğinin kolay olmasıdır. Ancak tozu ve lekeyi kolay gösterdiği için her gün silmeniz gerekebilir.
Eve modern bir görünüm katan cam, ahşap sehpalara/masalara göre daha dayanıklıdır.
Cam, sert bir çarpmada kırılma ya da çizilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle riskli olabilir. Leke, parmak izi ve tozu da belli eder.
Çocuklu evlerde keskin köşeler tehlikeli olacağından, yuvarlak hatlı cam eşyaları tercih etmek önemli.