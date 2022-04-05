Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları

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Ev dekorasyonunda sehpa ve masa kullanımı oldukça önemli. Evin tamamlayıcı parçası olan sehpa ve masaların diğer mobilyalarla uyumu, ortama kattığı enerji ve nasıl göründüğü de dikkat edilmesi gerekenlerden. Peki son dönemin öne çıkan parçalarından ‘cam sehpaları ve masaları’ tercih etmeyi hiç düşündünüz mü? İşte cam eşyayı dekorasyonda kullanma tüyoları...

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 1

dekorasyonunda cam sehpalar/masalar diğer modellere göre son dönemde daha çok tercih ediliyor. Siz de cam sehpa/masa kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bazı noktalara dikkat etmenizde fayda var.

sehpalar/masalar, kolay çizildiği ve leke gösterdiği için devamlı temiz tutmak diğer eşyalara göre zordur. Bu nedenle, evinizde evcil hayvanınız varsa ya da çocuk sahibiyseniz bunu tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Sehpanız, salonunuzu/oturma odanızı ortaya çıkaran en şık parçalardan olabilir. Ancak masanın boyutu, yükseliği ve genişliği de hem kullanımınız hem de eve gelen misafirleriniz açısından önemlidir. Bu nedenle sehpa tercih ederken kullanışlı olmasına da dikkat etmelisiniz.

İşte cam sehpaların/masaların avantajları ve dejavantajları...

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 2

AVANTAJLAR

GÖRSEL OLARAK ÇEKİCİ:

Cam sehpanın/masanın en büyük avantajı güzel görünümüdür. Cam, şeffaf ve zarif olduğu için dekoratif öğeleri veya kitapları sergilemeniz için idealdir. Evin ortamına sade ve gözalıcı bir hava katar.

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 3

DÜŞÜK MALİYET

Cam sehpa, ahşap ve mermere göre daha az maliyetlidir.

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 4

TEMİZLİĞİ KOLAY

Evinizde evcil hayvanınız ya da çocuğunuz varsa eşyalarınızı devamlı temiz ve düzenli tutmanız gerebilir. Cam sehpaların/masaların avantajı temizliğinin kolay olmasıdır. Ancak tozu ve lekeyi kolay gösterdiği için her gün silmeniz gerekebilir.

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 5

DAYANIKLILIK

Eve modern bir görünüm katan cam, ahşap sehpalara/masalara göre daha dayanıklıdır.

Dekorasyonda cam sehpa/masa kullanımının avantajları ve dezavantajları - 6

DEJAVANTAJLAR

Cam, sert bir çarpmada kırılma ya da çizilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle riskli olabilir. Leke, parmak izi ve tozu da belli eder.

Çocuklu evlerde keskin köşeler tehlikeli olacağından, yuvarlak hatlı cam eşyaları tercih etmek önemli. 

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