Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listede
Taste Atlas, her yıl güncellediği "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesini güncelledi. 2023'ün en ikonik yemek mekanları arasında Türkiye’den 6 restoran var.
Taste Atlas sitesi, her yıl güncellediği "Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları" listesini açıkladı. 2023 listesinde ilk sırada Viyana'da 1905'ten bu yana hizmet veren Figlmüller adlı mekan, ikinci sırada Napoli'de 1870'te kurulan L'Antica Pizzeria da Michele, üçüncü sırada ise Münih'te 1589'da kurulan Hofbräuhaus München adlı mekan yer alıyor.