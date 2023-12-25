Dünyanın en ikonik restoranları: Türkiye'den 6 restoran listede

İstanbul, Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta: 1920 yılında Fatih’te köfteci olarak yolculuğuna başladı. Bugün dünyanın 100 yılda çok değiştiğini ama köftelerinin lezzetinin aynı kaldığını gururla söyleyen beşinci kuşak tarafından yönetiliyor.

İstanbul, Çiya Sofrası: 1998’de kurulan restoran rahat ve sade bir ortamda servis edilen çok çeşitli Anadolu ve Ortadoğu yemekleriyle öne çıkıyor. Bu restoran, Türkiye’nin farklı bölgelerinden farklı lezzetleri ve tarifleri keşfetmek isteyenler için lezzet cenneti.

İstanbul, Hacı Abdullah Lokantası: 1888’de Sultan Abdülhamit Han’ın izniyle açılan lokanta, Osmanlı-Türk mutfağının özgün lezzetini günümüze kadar korumuştur. Yavaş yavaş pişirilen yemekleriyle ünlü restoran yerli ve yabancı turistler arasında popüler.