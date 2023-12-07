Emekli makinist 43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu evinde 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü
Sivas'ta yaşayan emekli makinist Ayhan İlaslan, çocuk yaşlarda fotoğrafçılığa olan tutkusu nedeniyle aralarında körüklü fotoğraf makinesinin de bulunduğu video kamera, film, antika objektif, tripot ve parçalarını 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü. İlaslan, elinde bulunan malzemeleri müzeye dönüştürmek istiyor.
Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi'nde oturan evli 4 çocuk babası emekli makinist Ayhan İlaslan (54), 1980 yılında çocukken ilk olarak posta pullarını biriktirmeye başladı. Sonrasında da okuldan arta kalan zamanlarında fotoğrafçıların yanında çıraklık yaptı.