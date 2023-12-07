Emekli makinist 43 yıllık fotoğrafçılık tutkusunu evinde 1000 parçalık koleksiyona dönüştürdü

"EVİME GELENLER ŞAŞIRIYORLAR"

Koleksiyonunda bulunan parçalara değinen İlaslan, "Koleksiyonumda 1930 yılından başlayarak günümüze kadar kullanılan fotoğraf makineleri, video kameralar ve her türlü objeyi biriktirdim. Ben bu koleksiyonda çok büyük fedakarlıklar yaptım. Çevremin de çok büyük desteği oldu. Bu anlatılmaz bir tutku. Tarihe bir yolculuk ve ışık tutuyorsun. Koleksiyonerlik şimdiki zamanı geleceğe taşıyan bir olgudur. Ben bundan çok zevk alıyorum. Objelere erişmek çok zor oluyor. Çok büyük fedakarlıklarla buralara kadar geldim. Tarihe ışık tutuyorum. Bu koleksiyon benim bu hayattaki en büyük zevkim. Evime gelenler şaşırıyorlar. Burayı görünce kendilerine gelemiyorlar. Her parçayı 'Nereden buldun?' diyerek soruyorlar" ifadelerini kullandı.