Evde kedi bakımı için öneriler: Nelere dikkat etmeli?

Haberler - ntv.com.tr | 29.05.2022 - 09:30
Sahiplenip evinizi açarak ona yuva olduğunuz kediniz, ilk eve girdiğinde çekingen ve korkak davranabilir. Mama kabı, kumu ve yatağı gibi unsurların bir araya geldiği alanı kendisine sağladıktan sonra ilk bir-iki gün evi keşfetmesine ve alışmasına olanak tanıyın. İlk gece mümkün olduğunca olduğu alanı sıcak ve temiz tutmaya özen gösterin.
Tuvalet eğitimi yok ise tuvaletini yapmaya başladığını fark eder etmez onu kum kabına bırakmalısınız. En fazla birkaç deneme sonrasında kediniz kuma bıraktığı kokuyla yaptığı yeri benimseyecek ve oraya tuvaletini yapmaya devam edecektir. Kedinizin daha mutlu olması için ilk günlerden ona alacağınız kedi oyuncakları da yıllarca evde onun ilgini çekecek ve keyifli vakit geçirmesini sağlayacaktır.
İlk zamanlar ve sonrasında dahil kapıların ve pencelerin açık olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Her kedi açık alanlardan kaçmıyor olabilir ancak bu riske edilmemelidir. Pencereler için kedi tülü bir çözüm olabilir.
Ayrıca çaydanlık gibi sıcak ev araçlarından ve elektrik akımı olabilecek durumları önlem almakta fayda var. Klozet kapakları ve çöpler de sürekli kapalı konumda olmalıdır. Evde bitki varsa kedinizi bunu yiyebileceği bu da bağırsaklarına zarar verip kusmasına sebebiyet verebileceğini de unutmamalıyız.
Kedinizin yavru ise ona özel mamalar, yetişkin ise o kategoriye göre yiyecekler almalısınız. Yavru kediler sağlıkları için mamanın yanı sıra aralıklarla yaş mama, ödül maması ve kedi maltı gibi ürünlere de gelişim döneminde ihtiyaç duyabilir. Sabahları evden çıkıp akşam geliyorsanız iki farklı kaba sabah ve öğlen yemeğini iki ayrı odaya bırakarak ya da hepsini aynı yere koyarak gidebilirsiniz. Akşam geldiğinizde de akşam öğününü verebilirsiniz. Mama miktarı ise yaşına ve mama markasına göre değişkenlik gösterir bunları göz önüne alarak gramını ona göre ayarlayabilirsiniz.
Su ihtiyacı en önemlisidir. Sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları için bol su tüketimi gerekiyor, bunun için evin iki farklı noktasına su bırakabilir hatta başucunuza bile bir kap su koyabilir böylece suyla karşılaşmasını daha sık sağlayabilirsiniz. Kediler genelde temizliği seven hayvanlardır, mama ve su kaplarının günlük tazelenmesi iki günde bir de mutlaka kapların yıkanması gerekir. Kedilere özellikle yavrulara bilinenin aksine süt verilmemelidir. Anne sütü dışındaki bütün sütler yavru kedilerde ishale, bağırsak hastalıklarına hatta ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Kedilerin en temel üç adet aşısı bulunur. Bunlar yaygın olarak karma, kuduz ve lösemi olarak sıralanır. Kediniz yavruyken günlük, haftalık ve aylık periyotlarda üst üste bu aşılar uygunlanmalıdır. Yavru aşı takvimi bittikten sonra yıllık olarak bu aşılar kedinizin sağlığı için mutlaka tekrarlanmalıdır.
Aşının dışında uygulanması gereken bir diğer unsur parazit tedavisidir. Bu işlem kedilerinizi bit, pire, zararlı bakteriler vs gibi unsurlardan korurken bağırsakları için de önemli. Parazit uygulaması iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Ortalama iki ayda bir ikisi birlikte yapılabilir. Ancak aşıların ve parazitlerin hangi sıklıkla ve nasıl olacağı süreci hakkında mutlaka bir veteriner hekime danışmakta fayda var.
Doğru mamalar, zamanında yapılmış aşılar ve rahat yaşam koşulları kedinizin tüylerinin ve derisinin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Düzenli olarak tarama işlemi yaparak ölü tüylerin ve derilerinin toplanması evin temizliği, kedinin kıl yutmaları ve bağırsak tıkanmaları gibi problemleri engelleyecektir.
Doğru fırçayı seçerek baş bölgesinden başlayarak tüm alanı kuyruk dahil düzenli olarak taramalısınız. Yaz aylarında kedinizin tüy dökümünü engellemek için tüylerini kestirme yöntemi de tercih edilebilir.
Özellikle yavru kedilerde göz kapanması, çapaklanması ve yaşarma gibi problemler görülebilir. Göz kapanması durumunda veteriner hekimden mutlaka destek alınmalıdır. Ancak çapaklanma, yaşarma ve göz temizliğini pamuk ve özel losyonlarla kolayca halledebilirsiniz.
Göz ve kulakları özel losyonları pamuğa damlattıktan sonra fazla bastırmadan uygulayıp, haftalık olarak tekrarlamalısınız. Kedinize özel bir tırnak makası temin ettikten sonra pembemsi alana inmeyecek şekilde tırnaklarını da belirli aralıklarla evde kesebilirsiniz.
Kedi yıkanır mı, kediler nasıl yıkanır? sorusu en çok sorulan sorulardandır. Bu konuda bazı uzmanlar kedilerin kendilerini temizleyebilen canlılar oldukları için kesinlikle yıkanmamasını bazıları ise özellikle yaz aylarında hem daha temiz olmaları hem de ferahlamaları için yıkanmalarını önermektedir.
Yıkama konusunda karar tamamen kedi sahibine düşüyor. Bazı kediler sudan kaçarken bazıları ise alıştırmaya bağlı olan suyla oynamayı çok seviyor. Kedinizin hal ve hareketlerine göre bu uygulamayı yapabilirsiniz.