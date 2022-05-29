Evde kedi bakımı için öneriler: Nelere dikkat etmeli?

BESLENME

Kedinizin yavru ise ona özel mamalar, yetişkin ise o kategoriye göre yiyecekler almalısınız. Yavru kediler sağlıkları için mamanın yanı sıra aralıklarla yaş mama, ödül maması ve kedi maltı gibi ürünlere de gelişim döneminde ihtiyaç duyabilir. Sabahları evden çıkıp akşam geliyorsanız iki farklı kaba sabah ve öğlen yemeğini iki ayrı odaya bırakarak ya da hepsini aynı yere koyarak gidebilirsiniz. Akşam geldiğinizde de akşam öğününü verebilirsiniz. Mama miktarı ise yaşına ve mama markasına göre değişkenlik gösterir bunları göz önüne alarak gramını ona göre ayarlayabilirsiniz.