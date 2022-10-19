Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya! Gerçeği öğrenince şaşıracaksınız

TENCERE SAPI DELİĞİ

Dolabında yeterince yer olmayan ya da estetik açıdan tüm tencelerini aynı yere asmak isteyen çoğu insan, sapta bulunan bu deliklerden yararlanıyorlar.



Fakat bu deliklerin farklı bir kullanım amacı daha var. Salçalı kaşıkla tezgahı kirletmek istemiyorsunuz ancak koyacak bir yer de bulamadınız diyelim. Tencerenin içine bırakmak da bir seçenek tabii ama eğer kullandığınız kaşık plastikse, böyle bir şey yapmanızı kesinlikle önermiyoruz. Bunun yerine kaşığın sapını, tencerede bulunan delikten geçirin ve kaşığınız için yer arama derdinden kurtulun.