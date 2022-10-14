Imposter Sendromu (Sahtekarlık Sendromu) yaşadığınızı gösteren 6 cümle

IMPOSTER SENDROMU NEDİR?

Imposter Sendromu, bireylerin başarılarından ve becerilerinden sürekli şüphe duymasına ve sahip olduklarını hak etmediklerini düşünmesine sebep olur. Bu şüphe ve başarısızlık duygusunu yaşayan bireylerin genelde mükemmelliyetçi olduğu ve çok fazla beklenti içine girdikleri düşünülür. Eğer sıralayacağımız cümleleri siz de söylüyorsanız Imposter Sendromu yaşıyor olabilirsiniz.