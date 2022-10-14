Imposter Sendromu (Sahtekarlık Sendromu) yaşadığınızı gösteren 6 cümle

Imposter Sendromu, bireylerin başarılarından ve becerilerinden sürekli şüphe duymasına ve sahip olduklarını hak etmediklerini düşünmesine sebep olur. Bu şüphe ve başarısızlık duygusunu yaşayan bireylerin genelde mükemmelliyetçi olduğu ve çok fazla beklenti içine girdikleri düşünülür. Eğer sıralayacağımız cümleleri siz de söylüyorsanız Imposter Sendromu yaşıyor olabilirsiniz.
“İyi şeyleri hak etmiyorum”
Güzel bir eviniz, iyi bir işiniz veya harika bir partneriniz olsa bile hala onları hak etmediğinizi düşünüyorsunuz.
“Değerli değilim”
Olduğunuz kişiyi ve bulunduğunuz konumu hak etmediğinizi hissediyorsunuz. Girdiğiniz ortamlara ait olmadığınız veya istenmediğiniz fikrine kapılıyorsunuz.
“Denememe gerek yok, her türlü başarısız olacağım”
Yetenekli ve başarılı bir birey olsanız da düşük özgüveniniz size her koşulda başarısız olacağınızı söylüyor.
“Aklımdaki olumsuz düşünceler bana gerçekleri söylüyor”
Bu şüphe ve başarısızlık korkusuyla savaşırken aklınızdan hep olumsuz düşünceler geçiyor ve özgüveninizi daha da düşürüyor olabilir.
“Diğerleri kadar iyi değilim”
Kendinizi bir birey olarak yetersiz görmenizin yanı sıra başkalarıyla da kendinizi sürekli kıyaslıyorsunuz. Garip, uyumsuz ve sosyal anlamda beceriksiz olduğunuzu düşünüyorsunuz
“Başarım kutlanmaya değer değil”
Böyle hissetmek tüm motivasyonuzu düşürüyor. En küçük başarınızı bile takdir etmiyor ve kutlamak için bir sebep görmüyorsunuz.