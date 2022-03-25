İş stresini azaltmanın 10 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 25.03.2022 - 14:04 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 14:13

İş yerinde stres yaratabilecek çok fazla faktör vardır. Bu faktörlerle başa çıkmak için bazı taktikler geliştirebilir ve stres seviyenizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

İş stresini azaltmanın 10 yolu - 1

İş hayatı kimi zaman çok stresli bir ortama dönüşebilir. Bu stres hem duygusal hem de fiziksel anlamda hayatınıza etki ederek gündelik hayatın akışını bozar. Bu tip durumlarda başa çıkmak için geliştireceğiniz yollar büyük önem taşıyor.

İş stresini azaltmak için şu yollara başvurabilirsiniz...

İş stresini azaltmanın 10 yolu - 2

HAYIR DEMEYİ ÖĞRENİN

İş stresinin büyük çoğunluğu kaldırabileceğinizden daha çok sorumluluk almanızdan kaynaklanıyor. Bir iş arkadaşınız sizden elbette yardım isteyebilir ama yoğun olduğunuz günlerde hayır demeyi öğrenmelisiniz.

FARKLI BİR YÖNTEM DENEYİN

İşvereninizin bir talebi olduğunda hayır demek sizin için bir seçenek değilse farklı  bir yol deneyebilirsiniz. Patronunuza size verilen görevi kabul ettiğinizi ama diğer sorumluluklarızın da beklemede olduğunu ve hangisine öncelik vermeniz gerektiğini sorun.

İş stresini azaltmanın 10 yolu - 3

ÖNEMLİ ŞEYLERE ODAKLANIN

Bir iş gününe başlarken kendinize hayatta nelerin önemli olduğunu hatırlatın.  Cevabınız muhtemelen iş olmayacaktır. Bu nedenle iş hayatınızdaki olumsuzlukları büyütmemeye çalışın. Bu, stresinizin azalmasını sağlayacaktır.

 

İŞİ İŞTE BIRAKIN

İş yerinde yaşadığınız problemleri sosyal hayatınıza taşımamaya gayret edin. Evinize iş taşımak stresinizin devamlı hayatınıza etki etmesine sebep olacaktır.

İş stresini azaltmanın 10 yolu - 4

DEDİKODUDAN UZAK DURUN

İş yerinde dedikodu yapmaktan veya bir söylentiyle ilgili yorum yapmaktan kaçının.  Birinin arkasından konuşmak, patronunuzu iş arkadaşlarınızla eleştirmek veya bir söylentiye karışmak  iş stresini arttıracaktır.

ÖN HAZIRLIK

İş stresini azaltmanın bir yolu da bir gece önceden hazırlık yapmaktır. Giyeceğiniz kıyafeti, işe götüreceğiniz yemeği veya çantanızı bir önceki geceden hazırlarsanız daha rahat hissedeceksiniz.

ERKEN KALKIN

İşe gitmek için erken kalkacaksınız elbette. Ancak sabah telaşını ortadan kaldırmak için biraz daha erken kalkamaya ve güne mental olarak hazırlanmaya çalışın.

İş stresini azaltmanın 10 yolu - 5

İŞTEN EVE GEÇİŞ

İşten eve dönüş yolunu iş stresini azaltmak için avantaja çevirebilirsiniz.  Müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir ve ilginizi çeken bir podcast'e kulak verebilirsiniz. 

UYKUNUZA DİKKAT EDİN

Yetersiz uyku stresin en büyük nedenlerinden biridir. Bedeninizin ihtiyacı olan uyku süresini karşılamaya çalışın. Uyku alışkanlıklarınızı düzelttiğinizde daha dinlenmiş ve rahat bir ruh halinde olacaksınız.

EGZERSİZ YAPIN

Yoğun iş hayatı çok yorucu olabilir ama günde 20 dakikalık bir egzersiz tüm stresinizi alıp götürebilir. Yoga, meditasyon, yürüyüş veya koşu bandında koşmak gerginliği üzerinizden atmanıza yardımcı olacaktır. 

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER