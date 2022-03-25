İş stresini azaltmanın 10 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 25.03.2022 - 14:04 - Son Güncelleme : 25.03.2022 - 14:13
İş hayatı kimi zaman çok stresli bir ortama dönüşebilir. Bu stres hem duygusal hem de fiziksel anlamda hayatınıza etki ederek gündelik hayatın akışını bozar. Bu tip durumlarda başa çıkmak için geliştireceğiniz yollar büyük önem taşıyor.
İş stresini azaltmak için şu yollara başvurabilirsiniz...
İş stresinin büyük çoğunluğu kaldırabileceğinizden daha çok sorumluluk almanızdan kaynaklanıyor. Bir iş arkadaşınız sizden elbette yardım isteyebilir ama yoğun olduğunuz günlerde hayır demeyi öğrenmelisiniz.
İşvereninizin bir talebi olduğunda hayır demek sizin için bir seçenek değilse farklı bir yol deneyebilirsiniz. Patronunuza size verilen görevi kabul ettiğinizi ama diğer sorumluluklarızın da beklemede olduğunu ve hangisine öncelik vermeniz gerektiğini sorun.
Bir iş gününe başlarken kendinize hayatta nelerin önemli olduğunu hatırlatın. Cevabınız muhtemelen iş olmayacaktır. Bu nedenle iş hayatınızdaki olumsuzlukları büyütmemeye çalışın. Bu, stresinizin azalmasını sağlayacaktır.
İş yerinde yaşadığınız problemleri sosyal hayatınıza taşımamaya gayret edin. Evinize iş taşımak stresinizin devamlı hayatınıza etki etmesine sebep olacaktır.
İş yerinde dedikodu yapmaktan veya bir söylentiyle ilgili yorum yapmaktan kaçının. Birinin arkasından konuşmak, patronunuzu iş arkadaşlarınızla eleştirmek veya bir söylentiye karışmak iş stresini arttıracaktır.
İş stresini azaltmanın bir yolu da bir gece önceden hazırlık yapmaktır. Giyeceğiniz kıyafeti, işe götüreceğiniz yemeği veya çantanızı bir önceki geceden hazırlarsanız daha rahat hissedeceksiniz.
İşe gitmek için erken kalkacaksınız elbette. Ancak sabah telaşını ortadan kaldırmak için biraz daha erken kalkamaya ve güne mental olarak hazırlanmaya çalışın.
İşten eve dönüş yolunu iş stresini azaltmak için avantaja çevirebilirsiniz. Müzik dinleyebilir, kitap okuyabilir ve ilginizi çeken bir podcast'e kulak verebilirsiniz.
Yetersiz uyku stresin en büyük nedenlerinden biridir. Bedeninizin ihtiyacı olan uyku süresini karşılamaya çalışın. Uyku alışkanlıklarınızı düzelttiğinizde daha dinlenmiş ve rahat bir ruh halinde olacaksınız.
Yoğun iş hayatı çok yorucu olabilir ama günde 20 dakikalık bir egzersiz tüm stresinizi alıp götürebilir. Yoga, meditasyon, yürüyüş veya koşu bandında koşmak gerginliği üzerinizden atmanıza yardımcı olacaktır.