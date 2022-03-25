İş stresini azaltmanın 10 yolu

DEDİKODUDAN UZAK DURUN

İş yerinde dedikodu yapmaktan veya bir söylentiyle ilgili yorum yapmaktan kaçının. Birinin arkasından konuşmak, patronunuzu iş arkadaşlarınızla eleştirmek veya bir söylentiye karışmak iş stresini arttıracaktır.





ÖN HAZIRLIK

İş stresini azaltmanın bir yolu da bir gece önceden hazırlık yapmaktır. Giyeceğiniz kıyafeti, işe götüreceğiniz yemeği veya çantanızı bir önceki geceden hazırlarsanız daha rahat hissedeceksiniz.





ERKEN KALKIN

İşe gitmek için erken kalkacaksınız elbette. Ancak sabah telaşını ortadan kaldırmak için biraz daha erken kalkamaya ve güne mental olarak hazırlanmaya çalışın.