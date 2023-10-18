Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor?

İngiltere'de yapılan yeni yapılan bir araştırma, kadınların en çok gece yarısı saat 3.29'da uyandıklarını ve yeniden uyumakta zorluk çektiklerini ortaya koydu. Bunun, yaygın bir menopoz sendromu olduğu belirlendi.

Menopozal bozukluklardan biri olarak kadınların menopozal uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığı tespit edildi.

18 Ekim Dünya Menopoz Günü'nde yayınlanan araştırmada, kadınların yüzde 69'unun menopoz döneminde yaşadıkları duygusal etkilerden biri olarak menopozal uykusuzluktan söz edildi. Araştırmaya göre, her iki kadından biri menopoz semptomlarıyla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Yüzde 59'luk bir kesim, semptomlarla baş etmeye hazır hissetmediğini söylerken, menopoza giren kadınların yarısı menopozal uykusuzluğun başlarına geldiğinden habersiz.