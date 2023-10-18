Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor?

Yeni yapılan bir araştırma, kadınların en çok gece yarısı saat 3.29'da uyandıklarını ortaya koydu. Kadınların büyük bir kısmı neden gece uyanıyor ve sonra yeniden uyuyamıyor? İşte araştırmanın dikkat çekici yönleri...

Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor? - 1

İngiltere'de yapılan yeni yapılan bir araştırma, kadınların en çok gece yarısı saat 3.29'da uyandıklarını ve yeniden uyumakta zorluk çektiklerini ortaya koydu. Bunun, yaygın bir menopoz sendromu olduğu belirlendi.

Menopozal bozukluklardan biri olarak kadınların menopozal uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığı tespit edildi.

18 Ekim Dünya Menopoz Günü'nde yayınlanan araştırmada, kadınların yüzde 69'unun menopoz döneminde yaşadıkları duygusal etkilerden biri olarak menopozal uykusuzluktan söz edildi. Araştırmaya göre, her iki kadından biri menopoz semptomlarıyla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Yüzde 59'luk bir kesim, semptomlarla baş etmeye hazır hissetmediğini söylerken, menopoza giren kadınların yarısı menopozal uykusuzluğun başlarına geldiğinden habersiz.

N-LIFE HABERLERİ

Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor? - 2

Yüzde 60'lık bir kesim uykusuzluk sorununa nelerin yardımcı olabileceğini ve tekrar nasıl uyku uyuyabileceğini bilmiyor. Pek çoğu, kendilerini daha uzun süre uyanık bırakacak tekniklere yöneliyor. Örneğin kadınların yüzde 30'u gece uyandığında sosyal medyaya bakarken, yüzde 17'si gözlerini saate dikerek kendini uyumaya zorluyor.

Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor? - 3

İngiliz Meonopoz Topluluğu Tıbbi Danışma Komitesi'nden Dr. Clare Spencer, "Menopoz dönemindeki kadınlar zor uykuya dalma ve gece uyanma sorunu yaşayabiliyor. Çalışmalar, uyku zorluğunun ruh halini etkilediğini, muhakeme güçlüğü çektirdiğini ve konsantrasyon sorunu yaşattığını gösteriyor. Pek çok kadın da televizyon ya da diğer ekranlara yüzünü dönerek beynini aşırı uyarıyor ve bu da uyumayı daha da zor hale getiriyor. İyi bir uyku hijyeni, sağlıklı gevşeme alışkanlıklarını uygulama gibi basit teknikler daha etkili oluyor" dedi.

Kadınlar neden gece 3.29'da uyanıyor? - 4

Sağlıklı menopoz dönemi kampanyasında yer alan 53 yaşındaki eski İngiliz sporcu Dame Kelly Holmes, "Menopoz uykusuzluğu menopoz dönemimin hem fiziksel hem de zihinsel zorluğu oldu. İyi bir gece uykusu sağlıklı yaşamın temelini oluşturuyor ve fonksiyonların etkili olmasını sağlıyor" diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER