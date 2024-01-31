Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı?

Arjantin kıyılarındaki Falkland Adaları ile yaklaşık 1300 kilometre güneyde yer alan Antarktika Yarımadası arasında gentoo penguenleri nadiren seyahat etmektedir.



Bu da virüsun güney kıtasına yayılmasının zor olduğunu gösteriyor. Ancak olası bir salgında penguenlerin nesli tehlikeye girebilir.



Hükümet sözcüsü, Falkland Adaları hükümetinin kaya penguenlerinin test sonuçlarını beklediğini ve "geniş çaplı bir salgına hazırlandıklarını" söyledi.