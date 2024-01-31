Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı?
Gentoo penguenlerinde ilk kez ölümcül bir kuş gribi türüne rastlandı. Virüsün Antarktika'nın kalan kolonileri arasında yayılabileceğinden korkuluyor. Olası bir salgında penguenlerin nesli tehlikeye girmiş olacak.
Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nden (SCAR) araştırmacılar 19 Ocak'ta Güney Atlantik'teki Falkland Adaları'nda yaklaşık 35 pengueni ölü olarak buldu.
SCAR'da çalışanaraştırmacılar ölü penguenlerin ikisinden alınan örneklerde İnfluenza A virüsü alt tipi H5N1 virüsünün pozitif çıktığını söyledi.
Falkland Adaları hükümeti, benzer koşullar altında çok daha fazla gentoosun öldüğünü söyledi.
Hükümet sözcüsü Sally Heathman, 30 Ocak itibariyle "yetişkin penguenlerin yanı sıra 200'den fazla yavrunun öldüğünü" söyledi.