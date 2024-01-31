Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı?

Gentoo penguenlerinde ilk kez ölümcül bir kuş gribi türüne rastlandı. Virüsün Antarktika'nın kalan kolonileri arasında yayılabileceğinden korkuluyor. Olası bir salgında penguenlerin nesli tehlikeye girmiş olacak.

Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı? - 1

Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nden (SCAR) araştırmacılar 19 Ocak'ta Güney Atlantik'teki Falkland Adaları'nda yaklaşık 35 pengueni ölü olarak buldu.

SCAR'da çalışanaraştırmacılar ölü penguenlerin ikisinden alınan örneklerde İnfluenza A virüsü alt tipi H5N1 virüsünün pozitif çıktığını söyledi.

Falkland Adaları hükümeti, benzer koşullar altında çok daha fazla gentoosun öldüğünü söyledi.

Hükümet sözcüsü Sally Heathman, 30 Ocak itibariyle "yetişkin penguenlerin yanı sıra 200'den fazla yavrunun öldüğünü" söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı? - 2

Yüz binlerce penguen Antarktika kıtasında ve yakın adalarda sıkışık koloniler halinde toplanıyor ve bu da ölümcül virüsün bireyler arasında kolayca bulaşmasını sağlayabilir.

Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı? - 3

Arjantin kıyılarındaki Falkland Adaları ile yaklaşık 1300 kilometre güneyde yer alan Antarktika Yarımadası arasında gentoo penguenleri nadiren seyahat etmektedir.

Bu da virüsun güney kıtasına yayılmasının zor olduğunu gösteriyor. Ancak olası bir salgında penguenlerin nesli tehlikeye girebilir.

Hükümet sözcüsü, Falkland Adaları hükümetinin kaya penguenlerinin test sonuçlarını beklediğini ve "geniş çaplı bir salgına hazırlandıklarını" söyledi.

Kuş gribi yayılıyor: Penguenlerin nesli tehlike altında mı? - 4

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi, influenza A virüsünün varyantının neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Kuşlardan insanlara doğrudan bulaşabilir.

Virüsün 15 farklı türü bulunuyor ve H5N1 türünün insanları etkilediği biliniyor.

İnsanlar, enfekte canlı kuşlarla yakın temas halinde olursa kuş gribine yakalanabilir.

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