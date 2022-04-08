Medeni durum işe alımda bir ölçü olmalı mı?

İŞE ALIM YETKİLİSİNİN ÖNYARGISI

İş görüşmelerinde bir kadına medeni durumu bir erkekten daha sık sorulur. Bu soru, çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek olan veya doğum iznine gitmesi gereken kadınlara karşı ayrımcılık olarak kabul edilir.

Bir işe alım yetkisinin yapması gereken, adayları pozisyona uygun olarak yeteneği, deneyimi ve uzmanlığı için işe almaktır. Bir adayın evli olup olmaması, başvurduğu işi yapabilecek kapasitede olup olmadığını değiştirmez.

Bir iş görüşmesindeki sorular çok kişisel hale gelmemelidir. Kişisel bilgileri toplarken adaya bu bilgilerin neden gerekli olduğu ve nasıl kullanılacağı açıklanmalıdır.