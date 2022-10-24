Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler

Arkadaşlarımızla komik videolar göndermek, yeni insanlarla tanışmak, yaratıcı fotoğraflar çekip paylaşmak veya en sevdiğimiz influencer’dan mekan önerisi almak... Hepimiz sosyal medya platformlarını farklı amaçlarla kullanıyoruz. Ancak yıllar içinde artan kullanım süremiz ve ekranlara olan bağımlılığımız, etrafımızda olup bitenleri kaçırmamıza neden oluyor. Birkaç basit yolla sosyal medya kullanımızı azaltmanız mümkün. İşte birkaç ipucu...

Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler - 1

SÜRE TUTUN

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız süre tutmak çok yararlı bir yol olabilir. Bunu öğrenmek için telefonunuzun kendi özelliklerinden yararlanabilir veya bu amaca yönelik bir uygulama indirebilirsiniz. Bazı uygulamalar, size süre limitinizi aştığınızda haber veriyor. Bu tür bildirimleri açmayı deneyin.

NEREDE EN ÇOK ZAMAN HARCIYORSUNUZ?

En çok hangi uygulamada zaman geçirdiğinizi tespit edin. Telefonunuzda hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren kısımlar olacaktır. Harcadığınız internet süresine bakarak da bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler - 2

GÖZDEN UZAK OLSUN

Eğer en çok kullandığınız uygulama telefon kilidini açtığınız gibi karşınıza çıkıyorsa muhtemelen uygulamaya girmek isteyeceksiniz. Aklınızı çelen uygulamaları ana ekrandan uzak tutmaya çalışın veya bir klasörün içine saklayın.

Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler - 3

TAKİP BIRAKIN

Sizi iyi hissettirmeyen veya hayatınıza bir katkısı olmayan hesapları takibi bırakın. Bu,ekranda geçirdiğiniz zamanı mutlaka etkileyecektir.

ÖNCELİK SİZSİNİZ

Sosyal medyada bir sürü insanın güzel yerlerde gezdiğini ve hayatın tadını çıkardığını görmek size ilham verebileceği gibi sizi yetersiz ve mutsuz da hissettirebilir. Hayatınızın başrolünde kendiniz olduğunu unutmayın. Bu insanların sizin hayatınızdaki yerini düşünün.

Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler - 4

BİLDİRİMLERİ KAPATIN

Gelen her bildirim, merak duygunuzu artıracak ve uygulamaya girmek için sizi teşvik edecektir. Bildirimleri kapatırsanız yalnızca aklınıza geldiğinde elinize telefonu alacaksınız.

MİNİ DETOKSLAR

Uygulamaları silerek sosyal medyaya tamamen veda edebilirsiniz. Ama arkadaşlarınızdan, gündemden uzak kalmak istemediğiniz için bu çok kalıcı bir çözüm olmayacaktır. Bunun yerine, uygulamalarınızı belirli aralıklarla silin. Örneğin, arkadaşlarınızda buluşacağınız bir gün sabahtan silin, akşam eve gelince yeniden yükleyebilirsiniz.

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