Sosyal medya kullanımını azaltmak isteyenlere öneriler

SÜRE TUTUN

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız süre tutmak çok yararlı bir yol olabilir. Bunu öğrenmek için telefonunuzun kendi özelliklerinden yararlanabilir veya bu amaca yönelik bir uygulama indirebilirsiniz. Bazı uygulamalar, size süre limitinizi aştığınızda haber veriyor. Bu tür bildirimleri açmayı deneyin.

NEREDE EN ÇOK ZAMAN HARCIYORSUNUZ?

En çok hangi uygulamada zaman geçirdiğinizi tespit edin. Telefonunuzda hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren kısımlar olacaktır. Harcadığınız internet süresine bakarak da bu bilgiye ulaşabilirsiniz.