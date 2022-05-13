Toksik bir ailede büyüdüğünüzün 8 işareti

Bir çocuğun nasıl bir ailede büyüdüğü, büyürken nasıl davranışlara maruz kaldığı ve ailesi tarafından nasıl hissettirildiği, çocuğun geleceği açısından çok önemlidir.

Çocuğun, devamlı eleştirildiği, bencilliklere maruz kaldığı, dışlandığı ya da ilgi göremediği bir ailede büyümesi, maalesef toksik bir aileye sahip olduğunu gösterir.