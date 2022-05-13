Toksik bir ailede büyüdüğünüzün 8 işareti

Haberler - ntv.com.tr | 13.05.2022 - 09:26
Bir çocuğun nasıl bir ailede büyüdüğü, büyürken nasıl davranışlara maruz kaldığı ve ailesi tarafından nasıl hissettirildiği, çocuğun geleceği açısından çok önemlidir.
Çocuğun, devamlı eleştirildiği, bencilliklere maruz kaldığı, dışlandığı ya da ilgi göremediği bir ailede büyümesi, maalesef toksik bir aileye sahip olduğunu gösterir.
Bu durum, genellikle ilgisiz, sinirli, anlayışsız, düşüncesiz yani çoğunlukta olumsuz davranışlara sahip aileler tarafından çocuklara yaşatılır.
Uzmanlar toksik bir ailede büyüdüğünüzü gösteren davranış biçimleri şöyle açıklıyor:
Toksik ailelerin, ailenin diğer üyelerini etkilemek için sıklıkla manipülasyon (insanları kendi bilgileri dışında ya da istemedikleri halde etkileme/yönlendirme) yaptığı görülür. Normal olmayan bu davranış biçimi, çocuklarda duygusal istismara neden olur. Ailesi tarafından devamlı manipüle edilen çocuklar, gelecekte insanlara karşı güvensizlik yaşar ve iyi ilişkiler kurmakta zorlanır.
Gergin ve mutsuz aile büyüyen çocuklar, ileride bu durumun izlerini taşıyabilir. İnsanlara karşı güven ve bağlanma problemi yaşayabilir, ailesinden gördüğü olumsuz davranışları başkalarına karşı gösterebilir. İlişkilerinde daima hayal kırıklığı yaşayacağını düşünerek, insanlara karşı suçlayıcı ve kaba olabilir.
Toksik bir ortamda büyüyen çocuklar, sürekli olarak yeterince iyi olmadıklarını, hatta değersiz olduklarını düşünebilirler. Çünkü ebeveynleri onlardan daima fazla talepte bulunmuş ve beklentilerini karşılamadıklarında onlara karşı suçlayıcı olmuşlardır. Bu yüzden en küçük hata ya da başarısızlık onları korkutabilir ve öfke nöbetine yol açabilir.
Ailesi tarafından sevildiğini hissetmeyen ve ilgi görmeyen çocuklar, iç dünyasında benlik/kimlik sorunu yaşar. Bu durum, çocuğun ruh sağlığını etkilemekle birlikte, kaygı ve hatta depresyon gibi olumsuz etkilere yol açabilir.
Toksik ebeveynlerin çocuklarında yarattığı özgüven eksikliği, çocuğun kendisini değersiz hissetmesine neden olabilir. Çocuk, iyi şeyleri hak etmediğini, daima başarısız olacağını düşünerek yaptığı her şeyde kendisini eleştirir ve tereddüte düşer. Hatta daima diğerlerinden daha kötü olduğu düşüncesine kapılır.
Çocuklarının duygularını önemsemeyen, onları dinlemeyen ve onlara karşı devamlı sözlü ya da fiziksel şiddet uygulayan ebeveynler, gelecekte başkalarının duygularını önemsemeyen, saygı duymayan ve psikolojik/fiziksel şiddete meyilli çocuklar yetiştirirler.
Toksik ebeveynler, genellikle çocuklarını bir yetişkin olarak kabul etmeyi reddeder. Çocukları kaç yaşında olursa olsun, onlara adeta çaresiz bir bebek gibi davranırlar. Bu tip aileler, çocuklarını daima kontrol etmek ister ve çocukları herhangi bir şeye karşı çıktığında onlara kendilerini suçlu hissettirmeye yönelik tavırlar alırlar.
Toksik bir ailede büyüyen çocuklara gelecekte anksiyete bozukluğu teşhisi konması olasıdır. Bu durum, ailedeki istikrarsızlığa, psikolojik-fiziksel şiddete ve güvenlik eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Kaygılı çocuklar, konsantre olmakta güçlük çekerler ve kendilerini daima sinirli, huzursuz, endişeli ve gergin hissedebilirler.