Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı

Tıpkı o meşhur şarkıdaki gibi "Dışarısı soğuk bebeğim" dedikten sonra eklemek gerekiyor: Ama sen yine de yatağa çıplak gir! Çünkü uzmanlar çıplak uyumanın hem beden hem de ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor.

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 1

Frank Loesser'ın 1944 yılında yazdığı, 1949 yapımı "Neptune's Daughter" filmiyle meşhur olan "Baby, It's Cold Outside" ya da Türkçe adıyla "Dışarısı Soğuk Bebeğim" şarkısını bilir misiniz? İşte şimdi tam da o şarkıda olduğu gibi, "Dışarısı soğuk bebeğim" dedikten sonra eklemek gerekiyor: Ama sen yine de yatağa çıplak gir!

Yılın bu dönemi, dışarısı soğukken pijamanızı, belki de çoraplarınızı giyerek yatanlardan olabilirsiniz. Bu halde bile sabahları titremekten yataktan çıkmak istemiyorsunuzdur. Ancak uzmanlar yine de kıyafetleri çıkararak uyumayı öneriyor. Çıplak bir şekilde uyumanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından yararlı olduğunu, uyandıktan sonraki saatler için de pozitif etki gösterdiğini vurguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 2

İngiliz uyku uzmanı ve psikoterapist Sammy Margo, "Pek çok kişi kışın sıkı giyinmenin sıcak kalmak için en iyi yöntem olduğunu düşünürken, çıplak uyumak ise vücut sıcaklığını dengeleyerek uyku kalitesini artırır" dedi.

Margo, "Bu, soğuk aylarda sıcak ve rahat kalmanın yanı sıra vücudumuza çok ihtiyaç duyulan sağlık desteğini de sağlamanın şaşırtıcı ama etkili bir yoludur" dedi. Hala ikna olmadıysanız uzman isim, çıplak uyumanın yararlarını şöyle sıraladı:

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 3

DAHA HIZLI UYKUYA DALARSINIZ

Vücut sıcaklığı, uyku zamanlamanızda çok önemli bir rol oynar. Bu, uyku/uyanıklık döngünüzü kontrol eden dahili vücut saatiniz olan sirkadiyen ritminizle bağlantılıdır. Derin bir uykuya dalmak vücudunuzun soğumasıyla bağlantılıdır, bu nedenle çıplak uyuyarak vücudunuzun soğumasına izin vermek size uyku zamanının geldiğinin sinyalini verebilir. Bu, potansiyel olarak daha hızlı uykuya dalacağınız ve dinlendirici bir uykuya geçiş yapacağınız anlamına gelir.

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 4

CİLDİ İYİLEŞTİRİR

Cilt sorunlarına yol açabilecek gözeneklerin tıkanmasını önlemek için yatmadan önce makyajınızı çıkarmak çok önemli. Ancak aynı prensip tüm vücudunuz için de geçerli. Giysisiz uyumak cildin daha iyi havalandırılmasını kolaylaştırabilir, cildiniz özgürce nefes alabileceği ve sağlığını koruyabileceği için sivilce gibi cilt sorunları olasılığını azaltabilir.

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 5

KENDİNE GÜVENİ ARTIRIR

Çıplak uyumak, doğal halinizi benimsemenizi teşvik ettiği için özsaygınızı ve beden imajınızı artırabilir.

Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı - 6

SAMİMİYET VE DUYGUSAL BAĞIN ARTMASINI SAĞLAR

Kışın eşinizle çıplak uyumak, fiziksel ve duygusal yakınlığın artmasına neden olabilir. Bağlanma ve güven ile ilişkili bir hormon olan oksitosin salgılayabilen ten tene teması teşvik eder ve bu da sonuçta ilişkinizi geliştirir.

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