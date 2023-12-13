Uzman önerisi: Çıplak uyumak daha sağlıklı

Frank Loesser'ın 1944 yılında yazdığı, 1949 yapımı "Neptune's Daughter" filmiyle meşhur olan "Baby, It's Cold Outside" ya da Türkçe adıyla "Dışarısı Soğuk Bebeğim" şarkısını bilir misiniz? İşte şimdi tam da o şarkıda olduğu gibi, "Dışarısı soğuk bebeğim" dedikten sonra eklemek gerekiyor: Ama sen yine de yatağa çıplak gir!

Yılın bu dönemi, dışarısı soğukken pijamanızı, belki de çoraplarınızı giyerek yatanlardan olabilirsiniz. Bu halde bile sabahları titremekten yataktan çıkmak istemiyorsunuzdur. Ancak uzmanlar yine de kıyafetleri çıkararak uyumayı öneriyor. Çıplak bir şekilde uyumanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından yararlı olduğunu, uyandıktan sonraki saatler için de pozitif etki gösterdiğini vurguluyor.