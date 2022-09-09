Yeni insanlarla tanışırken çok konuşmanın aslında iyi bir şey olabileceği açıklandı

ÇOK KONUŞUN AMA ABARTMAYIN

Bilim insanlarına göre konuştuğunuz yabancı kişiler, sizin konuşmanıza göre hakkınızda genel bir izlenim oluşturmaya yatkın oluyorlar. Konuşmanız, sizin karşı taraf tarafından ‘ilginç’ veya ‘beğenilebilir’ olarak değerlendirilmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla araştırma, her ne olursa olsun yeni bir kişiyle tanışırken olabildiğince fazla konuşmanız gerektiğinizi gösterdi. Öte yandan yine de ağzınıza gelen her şeyi söylemek yerine, bir nebze de geri adım atmalısınız. Zira araştırma, sadece normalin yüzde 70’i kadar konuşmanın ideal olabileceğini, fazlasının yanlış izlenimler yaratabileceğini ortaya koydu.