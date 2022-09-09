Yeni insanlarla tanışırken çok konuşmanın aslında iyi bir şey olabileceği açıklandı

Haberler | 09.09.2022 - 14:34
İlk kez tanıştığımız kişilerle sohbet ederken, her zaman konuştuğumuz kadar konuşmayabiliyoruz. Bunun sosyal açıdan pek çok sebebi olurken, bilim insanları aslında bu durumun yanlış bir şey olabileceğini ortaya koydu. Sage Journals’ta yayımlanan yeni araştırmaya göre; yeni tanıştığınız kişilerle fazla konuşmak, aslında karşı taraf için iyiye bir işaret olabilir.
Webtekno'nun haberine göre bilim insanları, yaptıkları araştırmada 116 gönüllü katılımcıya yeni bir kişiyle konuşurken normaldeki konuşmalarının yüzde 30’u, yüzde 40’ı, yüzde 50’si, yüzde 60’ı ve yüzde 70’i kadar konuşmalarını söyledi. Ortaya çıkan sonuçlar, daha fazla konuşmanın sizi karşı taraf için daha ‘beğenilir’ kıldığını gösterdi.
Bununla birlikte bilim insanları, insanların yeni bir kişiyle tanışırken sahip oldukları farklı bir yanlış düşünceyi de ortaya koydu. Araştırma, insanların etkileşim kurduğu kişilerin kendileri hakkında ‘aşırı incelikli olmayan’ genel izlenimler oluşturmayacağını düşünmeleriydi. Fakat durum, bunun tam tersiydi.
Bilim insanlarına göre konuştuğunuz yabancı kişiler, sizin konuşmanıza göre hakkınızda genel bir izlenim oluşturmaya yatkın oluyorlar. Konuşmanız, sizin karşı taraf tarafından ‘ilginç’ veya ‘beğenilebilir’ olarak değerlendirilmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla araştırma, her ne olursa olsun yeni bir kişiyle tanışırken olabildiğince fazla konuşmanız gerektiğinizi gösterdi. Öte yandan yine de ağzınıza gelen her şeyi söylemek yerine, bir nebze de geri adım atmalısınız. Zira araştırma, sadece normalin yüzde 70’i kadar konuşmanın ideal olabileceğini, fazlasının yanlış izlenimler yaratabileceğini ortaya koydu.