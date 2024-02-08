1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla mide küçültme ameliyatıyla bir yılda 45 kilo verdiğini açıkladı.

1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 1

NASIL KİLO VERDİ?

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncuların Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıkladı.

Atilla paylaşımında "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 2

"KİMSENİN VEBALİNİ ALMAK İSTEMEM"

Oyuncu sözlerine "Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz... Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem" diye devam etti.

1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 3

Oyuncu sözlerini "Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim" diye tamamladı.

İşte oyuncunun eski hali....

1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 4
1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 5
1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 6
1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi - 7
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