1 yılda 45 kilo verdi! Rüştü Onur Atilla'nın inanılmaz değişimi

NASIL KİLO VERDİ?

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncuların Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıkladı.

Atilla paylaşımında "365 gün, 45 kilo. 'Nasıl oldu?' diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu. Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı" ifadelerini kullandı.