Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi

Star TV'nin iki sezondur pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizisi Ömer, 6 Mayıs'ta yayınlanan 54. bölümüyle final yaptı. Ömer dizisinin oyuncuları, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerine veda etti.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in iki sezonluk macerası 6 Mayıs akşamı son buldu. Dizinin oyuncuları da setten paylaştıkları karelerle sevenlerine veda etti. İşte Ömer yıldızlarının paylaştıkları kareler...

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 2

GÖKÇE BAHADIR

Dizide Ömer'in büyük aşkı Gamze'yi canlandıran Gökçe Bahadır, setten paylaştığı karelere şu notu düştü:

"Bir sürü anı ,fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak."

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 3

SELAHATTİN PAŞALI

Dizinin Ömer'i Selahattin Paşalı, hayranlarına "Ömer son kez ekrana geldi. İzleyen ve emek veren herkese teşekkür ederim. İyi ki karşılaştık. Hoşça kalın" diye seslendi.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 4

MERVE DİZDAR

Ömer'in ablası Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, "Çok kıymetli insanlarla çok güzel bir iş yaptık. Unutamayacağım anılarım var. Her biri için hepinize çok teşekkür ederim canım Ömer ekibi. Toplu fotoğraflarımızı tabi ki bulamıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ve canım seyirci iyi ki varsınız ve iyi ki Ömer’i çok sevdiniz. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kal Ömer" ifadelerini kullandı.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 5

EMRE TAŞKIRAN

Dizide Nisa'nın eşi Hakan'ı canlandıran Emre Taşkıran ise şu sözlerle veda etti:

"Hoşça kal Hakan. Hoşça kal Nisa... Vedalar ne olursa olsun çok zor. Harika bir ekiple, güzel kalpli insanlarla çok güzel bir serüvendi. Çok güzel bir yolculuktu. Tüm ekip arkadaşlarıma, en başta canımın içi partnerim Merve Dizdar'a , yönetmenlerime, yapımcımıza sonsuz teşekkür ederim. Çok ama çok kıymetli insanlar tanıdım. Dilerim tekrar yollarımız bir araya gelir. Tekrar çalışırız. Bilmeden kırdığım üzdüğüm arkadaşım varsa özür dilerim. Haklarınızı helal edin.
Başka bir hikaye de başka bir dünyada ve en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal Ömer."

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 6

ÇAĞLA NAZ KARGI

Ömer dizisinin Emine'si Çağla Naz Kargı ise "Emeği geçen herkesin kalbinden öperim, iyi ki varsınız. Hiç unutmayacağım bir deneyim, unutamayacağım insanlar tanıdım.
Canım yönetmenlerimiz ve yapımcımız sizlere minnettarım, tüm ekibimize her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum" dedi.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 7

ONUR BİLGE

Dizinin Tahir'i Onur Bilge de ekip arkadaşlarına "Hoşça kal güzel aile, hoşça kal harika ekip" sözleriyle veda etti.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 8

İREM TOKAT

Ömer dizisinin Eda'sı İrem Tokat "Son kez Ömer diyoruz. O kadar çok şey öğrendim, o kadar güzel şeyler kattı ki bana veda etmekte zorlanıyorum. Başta yönetmenlerimiz ve yapımımıza , tüm ekibimize ve seyircimize çok teşekkür ederim. Tekrar karşılaşmamız dileğiyle. Biz her şeye rağmen büyük ve mutlu bir aileydik" dedi.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 9

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN

Gamze'nin kardeşi Nuran'ı canlandıran Gülçin Kültür Şahin de paylaştığı fotoğraflara  "Nuran... Son çekim günü hiç duygulanmadım diye atıp tuttuklarım iyi ki bu satırları yazarken beni görmüyor. Herkesi çok seviyorum" notunu düştü.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 10

GAMZE KARADUMAN

Dizide Tahir'in eşi Şükran'a hayat veren Gamze Karaduman, paylaşımına "Ömer... Tüm ekibin ve oyuncu arkadaşlarımın eline sağlık. Herkesi çok özleyeceğim" notunu düştü.

Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi - 11

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer'in 6 Mayıs akşamı yayınlanan 54. bölümüne; toplu düğün töreni damga vurdu. İşte Ömer'in final bölümünde yaşananlar...

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