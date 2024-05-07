Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi
Star TV'nin iki sezondur pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizisi Ömer, 6 Mayıs'ta yayınlanan 54. bölümüyle final yaptı. Ömer dizisinin oyuncuları, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerine veda etti.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in iki sezonluk macerası 6 Mayıs akşamı son buldu. Dizinin oyuncuları da setten paylaştıkları karelerle sevenlerine veda etti. İşte Ömer yıldızlarının paylaştıkları kareler...