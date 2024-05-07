Ömer dizisinin yıldızlarından veda paylaşımları: Hayatımın en özel işlerinden biriydi

EMRE TAŞKIRAN

Dizide Nisa'nın eşi Hakan'ı canlandıran Emre Taşkıran ise şu sözlerle veda etti:

"Hoşça kal Hakan. Hoşça kal Nisa... Vedalar ne olursa olsun çok zor. Harika bir ekiple, güzel kalpli insanlarla çok güzel bir serüvendi. Çok güzel bir yolculuktu. Tüm ekip arkadaşlarıma, en başta canımın içi partnerim Merve Dizdar'a , yönetmenlerime, yapımcımıza sonsuz teşekkür ederim. Çok ama çok kıymetli insanlar tanıdım. Dilerim tekrar yollarımız bir araya gelir. Tekrar çalışırız. Bilmeden kırdığım üzdüğüm arkadaşım varsa özür dilerim. Haklarınızı helal edin.

Başka bir hikaye de başka bir dünyada ve en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal Ömer."