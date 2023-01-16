14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor

Bu yüzyılın en popüler kültür ikonlarından biri olan Kate Moss, bugün 49. yaşını kutluyor. İşte her daim kariyerinin zirvesinde olan, albenisiyle baş döndüren Kate Moss'un peri masalını andıran hayat hikayesi...

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 1

Tam adı Katherina Ann Moss olan Kate Moss, 16 Ocak 1964 tarihinde  İngiltere'nin güneyinde bulunan Croydon'da doğmuştur.

Tezgahtar bir annenin, havaalanı çalışanı bir babanın kızı olan ünlü isim, okulda parlak bir öğrenci değildi ancak sporla oldukça yakından ilgiliydi ve bu alanda başarılı oldu.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 2

SARAH DOUKAS TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

13 yaşında anne ve babası boşanan Kate Moss, 14 yaşındayken Bahamalarda yaptığı tatilin dönüşünde New York‘taki JFK havaalanında Storm Model Management’ın kurucusu Sarah Doukas tarafından keşfedildi.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 3

FARKLI AURASIYLA ÖNE ÇIKTI

Böylece hayatında yeni bir dönem başlayan Kate Moss, mükemmel vücutlu, yüzlü, saçlı, uzun boylu süper modellerin hayatlarımıza girmeye başladığı o dönemde fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesi de farklı aurasıyla öne çıktı.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 4

1.70 boyunda olan Moss'u İngiliz basınıyla tanıştıran ilk çalışma Corinne Day tarafından The Face isimli moda dergisi için siyah beyaz olarak çekilen 'The Third Summer of Love' oldu.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 5

'ANTI-SUPERMODEL' AKIMININ ÖNCÜSÜ

90'lı yıllarda “anti-supermodel” akımına öncülük etti. Moda dünyasında devrim yaratan Kate Moss, o döneme kadar Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi uzun boylu, yuvarlak hatlı modellerin hüküm sürdüğü podyumlara, model olmak için kısa sayılan 1.70’lik boyu ve sıska bedeniyle “0 beden” modasını getirdi.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 6

Karakteristik yüzü, çıkık elmacık kemikleri, ayrık ön dişleri, neredeyse makyajsız yüzü ve aşırı zayıf bedeniyle enteresan bir şekilde ilgi çekti ve gün geçtikçe popülerliği arttı.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 7

Calvin Klein'ın parfümü için verdiği siyah beyaz fotoğraflar, büyül ilgi çekti. Ünlü model daha sonra Gucci, Dolce & Gabanna, Versace, Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Bvlgari gibi ünlü modacıların kampanyalarında yer almayı başardı.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 8

BİR KIZI OLDU

Oyuncu Johnny Depp ile 1994-1998 yılları arasında yaşadığı fırtınalı aşkla da magazin gündeminden düşmeyen Kate Moss, Dazed&Confused dergisinin editörü Jefferson Hack ile olan birlikteliğinden 2002 yılında kızı Lila Grace'i kucağına aldı.

Anneliğin hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen ünlü isim, "Lila'nın doğumu hayatımın yeniden şekillenmesini sağladı" dedi.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 9

KÜLLERİNDEN DOĞDU

2005 yılına gelindiğinde, Babyshambles Rock Grubu üyelerinden Pete Doherty ile ilişkisi başlayan Moss’un, Doherty’nin doğum günü partisinde kokain alırken çekilen fotoğrafları Daily Mirror Gazetesi’nde yayınlandı.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 10

Birçok ünlü ismin destek verdiği Moss, iyileştikten sonra tüm sevenlerinden özür dileyerek, kariyerine devam etti. Kate Moss tüm yaşananlara rağmen 2006 yılında gelirini ikiye katladı.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 11

YILLIK GELİRİ 28 MİLYON POUND

Sunday Times'ın yayınladığı 'en zengin Britanyalı genç insanlar' listesinde 24. sırada yer alarak 'en zengin ingiliz supermodel' unvanını korumuştur. Yıllık kazancı 28 milyon pound olan Moss, sayısız dergi kapağında boy gösterdi.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 12

ALTIN HEYKELİ YAPILDI

Öte yandan Heykeltraş Marc Quinn, Sotheby's tarafından organize edilen ve 'beyond limits' adı verilen sergiye Kate Moss'u yoga yaparken gösteren dev bir heykelle katıldı. 50 kilo altın kullanılarak yapılan Kate'in heykeli British Museum'da sergileniyor.

14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor - 13

O BİR İKON

Tüm dünyada bir moda ikonu haline gelen Kate Moss özellikle İngiltere'de 'Kate Moss Style' akımı başlatmayı başardı. Tarzı ve aurasıyla her daim ikon olacak olan ünlü isim, 2011 yılından beri Jamie Hince'yle evli.

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