14 yaşında havaalanında keşfedildi: Kate Moss 49. yaşını kutluyor

Tam adı Katherina Ann Moss olan Kate Moss, 16 Ocak 1964 tarihinde İngiltere'nin güneyinde bulunan Croydon'da doğmuştur.

Tezgahtar bir annenin, havaalanı çalışanı bir babanın kızı olan ünlü isim, okulda parlak bir öğrenci değildi ancak sporla oldukça yakından ilgiliydi ve bu alanda başarılı oldu.