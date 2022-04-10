18 kilo veren Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!

Ünlü komedyen, programda anlattığı ‘kuş pazarı’ anısıyla da güldürdü:

“Avrupa Yakası’yla bir anda meşhur olduğum dönem. İstanbul Perşembe Pazarı’nın bittiği yerdeki köprüde kuş pazarı var dediler. Pazar günleri gitmeye başladım. Arada Orman Bakanlığı’ndan basıyorlarmış orayı. Bir baktım kameralar, zabıta mabıta geliyor. Yakaladıklarına ceza veriyorlar. Ben de ipi kopmuş danalar gibi bir oraya bir buraya gidiyorum. Biri girdi koluma ‘Gel abi, gel çabuk’ falan diye. Büyük bir cipin yanına götürdü beni. Kaçırılıyor muyum diye düşündüm. Kapı bir açıldı, ufacık bir adam. Ama adamı tanıyorum; Süleyman Akdı. Jokeylerin kralı. Meraklıymış kuşlara. ‘Bak’ dedi, ‘bu pazara çok gitme. Kamera seni yakalasaydı Ata Demirer yasak kuşları almaya gelmiş diye akşam haberlere çıkardın.’ 20 metrekarelik bir dükkana gittik. Kepenkler kalktı, içeride bin tane saka. ‘Bu ne abi?’ dedim, ‘Biz bunları tek tek dinliyoruz, beğenmediğimizi salıyoruz. Anlayacağın Zeki Müren’i arıyoruz’ dedi.”