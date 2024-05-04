Hadise Belçika'daki bir müzik yarışmasında jüri üyesi oldu

Hadise, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda Türkiye'de istediği gibi bir yere gidip rahatça gezemediğini açıklamıştı.

Sokakta rahat gezemediğini belirten Hadise, "Hadise olmasaydı İstanbul çok daha güzel bir yer olurdu benim için... Şikayetçi değilim ama istediğim yere gidemiyorum, rahat gezemiyorum. Yurt dışında daha rahat dolaşıyorum. Galeri gezmeyi, sanatla ilgili bilgi edinmeyi, tablo satın almayı seviyorum" ifadelerini kullandı.