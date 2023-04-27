32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da

"SEVİYORUM SENİ ADAMIM"

Tarkan, gönderisinde "2 gün önceden... Barselona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım" ifadelerine yer verdi.