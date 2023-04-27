32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da

Tarkan, aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da bir araya geldi. Hayranlarına yeni şarkı müjdesini veren Tarkan'ın paylaşımı sonrası eski dostların yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 1

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Megastar Tarkan, aranjör ve müzik yapımcısı arkadaşı Ozan Çolakoğlu ile Barselona'da buluştu.

N-LIFE HABERLERİ

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 2

Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşıyla çekilen fotoğrafını duygusal bir mesaj ile takipçilerinin beğenisine sundu.

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 3

"SEVİYORUM SENİ ADAMIM"

Tarkan, gönderisinde "2 gün önceden... Barselona'da buluştuk Ozan'ımla. Hem biraz gezdik tozduk, sohbet ettik hem de tabii ki müzik yaptık. Güzel şarkılar geliyor. Dile kolay, 32 yıllık bir dostluk, kardeşlik, duygudaşlık, yoldaşlık. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvenle kalben bağımız hep daha güçlendi, köklendi. Daha nice yıllara inşallah. Seviyorum seni adamım" ifadelerine yer verdi.

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 4

ÇOLAKOĞLU KAYITSIZ KALMADI

Aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Çolakoğlu da Tarkan'a "Ben de seni..." sözleriyle karşılık verdi.

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 5

YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sonrası eski dostların yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti.

32 yıllık dostluk: Tarkan ile Ozan Çolakoğlu Barselona'da - 6

Tarkan Tevetoğlu ile Ozan Çolakoğlu'nun 1995 yılında çekilen fotoğraflarında uzun saçları gözden kaçmadı.

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