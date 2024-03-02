90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için yaptığı düğün öncesi partide sahneye dünyaca ünlü Grammy'li şarkısı Rihanna çıktı. Sahnede yaklaşık bir buçuk saat duran şarkıcının yaklaşık 6,5 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. İşte üç gün sürecek düğünün ilk gecesinden yansıyanlar...

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 1

Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin 28 yaşındaki oğlu evleniyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 2

AYLAR SONRA İLK KEZ SAHNEDE

Barbadoslu şarkıcı, düğün öncesi düzenlenen partide sahne aldı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın sosyal medyada yayınlanan videoları viral oldu.

HANGİ ŞARKILARINI SÖYLEDİ?

Rihanna, milyarderin düğün öncesi verdiği Jamnagar'daki partide unutulmaz bir performansa imza attı. “Work”, "Wild Thoughts”, “Birthday Cake", "Pour It Up” ve “Pose” gibi şarkılarını seslendiren Rihanna, dansçılarla özel bir koreograf da hazırladı.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 3

NE KADAR KAZANDI?

Peki Rihanna'yı sahnelere döndüren bu düğün, ona ne kadar kazandırdı? Daily Mail'in haberine göre, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Rihanna 6,33 milyon dolar aldı.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 4

Anant, Mukesh Ambani'nin en küçük çocuğu. Forbes'a göre, iş insanının toplam serveti 116 milyar dolar.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 5

Mukesh Ambani'nin oğlu Anant ve nişanlısı Radhika Merchant daha sonra sahneye çıkarak konuşma yaptı.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 6

ÜÇ GÜN SÜRECEK 

Ambani ailesi, performans sonrası Rihanna'ya sahnede eşlik etti. Şarkıcının katıldığı parti, üç gün sürecek olan partinin ilk günüydü.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 7

Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan de davetteydi.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 8

Donald Trump'un kızı Ivanka Trump ve Nita Ambani

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 9

Mukesh Ambani, Nita Ambani, Akash Ambani, Shloka Mehta 

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 10

100 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Ambani, 2018'de kızına, Beyoncé'nin performans sergilediği ve misafirlerin İtalya'nın Como Gölü'nün yanı sıra Mumbai ve Rajasthan'daki resepsiyonlara katıldığı ülkenin şimdiye kadar gördüğü en pahalı düğünü düzenlemişti.

Aile düğüne 100 milyon dolar harcamıştı.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 11

Hindistan'da çok az kişi Ambanilere benzer gösterişli düğünlere gücü yetse de rakamlar Hindistan'daki düğünlerin giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Hindistan artık her yıl düğünlere 75 milyar dolardan fazla harcıyor ve bu da onu ülkenin dördüncü en büyük endüstrisi haline getiriyor.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 12

Ambani ve eşi Nita, evlenecek oğulları Anant ile birlikte Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'taki memleketleri Jamnagar'daki köylüler için üç günlük bir ziyafet başlattı.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 13

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 275 AYRI SEÇENEK

The Times of India'ya göre , lüks Jardin Hotel'de çalışan şefler, Japon, Meksika ve Tayland mutfağını kapsayan 2 bin 500'den fazla yemek hazırladı.

İçeriden bir kaynak, konukların kahvaltıda 75, öğle ve akşam yemeklerinde ise 225 ve 275 seçenek arasından seçim yapabileceklerini söyledi. Ayrıca gece 12 ile 4 arasında olacak geleneksel gece yarısı yemeği için 85 yemek seçeneği sunulacak. Ayrıca üç gün boyunca menüdeki hiçbir öğenin tekrarlanmayacağı iddia edildi.

90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde - 14
DAHA FAZLA GÖSTER