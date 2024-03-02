90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde
Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu için yaptığı düğün öncesi partide sahneye dünyaca ünlü Grammy'li şarkısı Rihanna çıktı. Sahnede yaklaşık bir buçuk saat duran şarkıcının yaklaşık 6,5 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. İşte üç gün sürecek düğünün ilk gecesinden yansıyanlar...
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani'nin 28 yaşındaki oğlu evleniyor. 2018'de kızınının düğünün için 100 milyon dolar harcayan Ambani'nin Rihanna ve illüzyonist David Blaine ile anlaştığı belirtilmişti.