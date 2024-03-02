90 dakikada 6 milyon dolar kazandı! Rihanna dünyanın en pahalı düğününde

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN 275 AYRI SEÇENEK

The Times of India'ya göre , lüks Jardin Hotel'de çalışan şefler, Japon, Meksika ve Tayland mutfağını kapsayan 2 bin 500'den fazla yemek hazırladı.

İçeriden bir kaynak, konukların kahvaltıda 75, öğle ve akşam yemeklerinde ise 225 ve 275 seçenek arasından seçim yapabileceklerini söyledi. Ayrıca gece 12 ile 4 arasında olacak geleneksel gece yarısı yemeği için 85 yemek seçeneği sunulacak. Ayrıca üç gün boyunca menüdeki hiçbir öğenin tekrarlanmayacağı iddia edildi.