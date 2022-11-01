ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı

Birbirinden renkli kostümler giyen çocuklar, Cadılar Bayramı kutlaması için Beyaz Saray'daydı.
Cadılar Bayramı dekorasyonu ile süslenen bahçede ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden çocuklarla buluştu.
Çift bayram teması kapsamında, acil kurtarma ekiplerinin çocuklarıyla şakalaştı, şeker ve hediyeler dağıttı.
Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.
Beyaz Saray’da Cadılar Bayramı etkinliği 1958 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.
Biden çifti, geçen yıl Avrupa seyahati nedeniyle Beyaz Saray’da çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutlayamamıştı.