ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray bahçesinde ilk defa çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutladı. Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 1

Birbirinden renkli kostümler giyen çocuklar, Cadılar Bayramı kutlaması için Beyaz Saray'daydı.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 2

Cadılar Bayramı dekorasyonu ile süslenen bahçede ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden çocuklarla buluştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 3

Çift bayram teması kapsamında, acil kurtarma ekiplerinin çocuklarıyla şakalaştı, şeker ve hediyeler dağıttı.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 4

Biden, başında beysbol şapkası ile misafirleri karşılarken, eşi Jill Biden'ın üzerindeki kanatlı kelebek kostümü dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 5

Beyaz Saray’da Cadılar Bayramı etkinliği 1958 yılından bu yana her yıl düzenleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın cadılar bayramı - 6

Biden çifti, geçen yıl Avrupa seyahati nedeniyle Beyaz Saray’da çocuklarla Cadılar Bayramı'nı kutlayamamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER