Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt

Eski manken Yeşim Erçetin'in iki yıl dünyaevine girdiği eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Eşinin vefatıyla ilgili ortaya atılan şüpheli ölüm iddiaları sonrası Erçetin gerçeği açıkladı.

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 1

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün eşini kaybettiğini duyurmuştu.

Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği ve iş insanının cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu öğrenilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 2

"ACIM ÇOK BÜYÜK"

Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurmuştu.

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 3

Eski mankenin eşinin ölümünün "şüpheli" olduğu öne sürüldükten sonra iddiaları reddeden Yeşim Erçetin gerçeği açıkladı.

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 4

"EŞİM İNTİHAR ETTİ"

Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin, 
"Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum? Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi, ağabeyinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi. Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. 'Saçmalama' dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış" ifadelerini kullandı.

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 5

Öte yandan eski manken, sunucu ve şarkıcı Yeşim Erçetin, 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Fevzi Kardeseci ile Şubat 2022'de Amerika'nın Miami kentinde evlenmişti.

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 6

Ancak ünlü çift kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Şiddet gördüğünü açıklayan Erçetin, boşanma davası açmaya hazırlandığını belirterek şunları söylemişti:

"Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı."

Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt - 7

"BU İLİŞKİ SON BULACAK"

Eşinin kumar alışkanlığının olduğunu söyleyen Erçetin, "Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana 'Uğursuz geldin' dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup 'Bir tane çarparım kafan camdan çıkar' dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak. Çok severek evlendim aslında. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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