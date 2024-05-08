Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetmişti: Yeşim Erçetin'den şüpheli ölüm iddialarına yanıt
Eski manken Yeşim Erçetin'in iki yıl dünyaevine girdiği eşi Fevzi Kardeseci evinin banyosunda ölü bulunmuştu. Eşinin vefatıyla ilgili ortaya atılan şüpheli ölüm iddiaları sonrası Erçetin gerçeği açıkladı.
İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün eşini kaybettiğini duyurmuştu.
Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği ve iş insanının cansız bedenini Yeşim Erçetin'in bulduğu öğrenilmişti.