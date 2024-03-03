Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi!

Survivor All Star'da dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayının yazılacağı konseyde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. daha önce Survivor'da yaşanmamış "organize bir ihlal" ile karşı kaldıklarını açıklayan Acun Ilıcalı, "Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız." dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 1

DOKUNULMAZLIK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da gün geçtikçe heyecan daha da artıyor. dokunulmazlık yarışmasını 12-10 Kırmızı Takım kazandı. Kaybeden Mavi Takım'da ise bir isim, ilk düello adayı olarak oylamada belirlendi.

Dokunulmazlık sembolünü alan Bozok "Bugün herkes çok iyiydi, seriye iyi başladık diyelim. İlk dokunulmazlığım, herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 2

NAGİHAN SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Nagihan Karadere'nin sakatlığıyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı "Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz. Raporları İstanbul'a gönderildi. Birkaç doktorumuz durumu tartışıyorlar. Sizlere son durumu devamlı bildireceğiz. Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük bela. Bir anda her şey sona erebilir" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 3

"ORGANİZE BİR YİYECEK İHLALİ"

Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa organize bir yiyecek ihlali" ile karşılaştıklarını açıkladı.

Ilıcalı, "Son zamanlarda görmediğimiz bir olay. Hatta hiç gördük mü bilmiyorum. Survivor'da burada bir şey buldum, aldım yedim gibi olaylara hırsızlık gözüyle bakmıyoruz. Bizim için bu kural ihlali. Cezaları da biliyorsunuz. Daha önce hiç başımıza gelmedi. Bu seferki konu organize bir şekilde yiyecek temin etme çabası. Bu konuda siz nasıl çaba içerisindeyseniz bizim ekip de bunları engelleme çabasında. Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 4

İstanbul'dan Dominik'e yapılan yiyecek operasyonunun detaylarını anlatan Ilıcalı, "Bir yarışmacımızın yakını Dominik'le bağlantıya geçip, işi operasyona bağlamış, Dominik'teki lokal üzerinden kendi yakınına yiyecek temin etmeye çalışıyor. Biz de bunu tespit ettik. Biliyorsunuz spontane suç başkadır, organize suç başkadır. Bizim çok soğuk bakacağımız ve hiç tolerans gösteremeyeceğimiz bir konu bu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum bunu çok güzel bir şekilde tespit ediyorlar ve belgeleriyle olayı somut hale getirdiler." dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 5

"KARDEŞİ AÇ KALMASIN DİYE..."

Ilıcalı "Bu arkadaşımız Mavi Takım'dan ve bu yarışmacımız Aysu! Dün düelloda elenseydin bu konu bitmiş olacaktı çünkü yeni tespit ettik. Abin herhalde bu olayı iş edinmiş kardeşi aç kalmasın diye böyle bir organizasyonun içerisine girmiş. Bunu organize eden birini görürsek, bizdeki karşılığı ceza olarak çok yüksek. Bundan sonraki 5 ödülden yararlanamayacaksın. Bu konuda da sana karşı da sitemimiz var. Buradan abine de selamlar, kardeşinin Survivor'da olduğunu unutmasın ve kardeşi de eşit şartlarda yarışsın" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi! - 6

İLK ELEME ADAYI HAKAN OLDU

Mavi takımda yapılan oylamam sonucu ilk eleme adayı Hakan oldu. Hakan "Taktiri ilahi diyorum. Sakin ve sessiz bir şekilde kaderimin beni götürdüğü yere gitmek istiyorum. Bir kızgınlığım yok elimden geleni yapacağım" dedi.

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