Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi!

"ORGANİZE BİR YİYECEK İHLALİ"

Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinde ilk defa organize bir yiyecek ihlali" ile karşılaştıklarını açıkladı.



Ilıcalı, "Son zamanlarda görmediğimiz bir olay. Hatta hiç gördük mü bilmiyorum. Survivor'da burada bir şey buldum, aldım yedim gibi olaylara hırsızlık gözüyle bakmıyoruz. Bizim için bu kural ihlali. Cezaları da biliyorsunuz. Daha önce hiç başımıza gelmedi. Bu seferki konu organize bir şekilde yiyecek temin etme çabası. Bu konuda siz nasıl çaba içerisindeyseniz bizim ekip de bunları engelleme çabasında. Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu.