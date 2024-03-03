Acun Ilıcalı açıkladı: Organize bir yiyecek ihlali, İstanbul'dan Dominik'e yemek siparişi!
Survivor All Star'da dün gece oynanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayının yazılacağı konseyde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. daha önce Survivor'da yaşanmamış "organize bir ihlal" ile karşı kaldıklarını açıklayan Acun Ilıcalı, "Maalesef İstanbul'dan organize edilmeye çalışılan bir yiyecek ihlalini öğrenmiş bulunmaktayız." dedi.
DOKUNULMAZLIK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da gün geçtikçe heyecan daha da artıyor. dokunulmazlık yarışmasını 12-10 Kırmızı Takım kazandı. Kaybeden Mavi Takım'da ise bir isim, ilk düello adayı olarak oylamada belirlendi.
Dokunulmazlık sembolünü alan Bozok "Bugün herkes çok iyiydi, seriye iyi başladık diyelim. İlk dokunulmazlığım, herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar" dedi.