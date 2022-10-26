Adana'daki Magarsus Antik Tiyatrosu'nda kazı sonrası hedef restorasyon

Magarsus Antik Tiyatrosu'nun ilk inşasının Helenistik, sahne binasının da Roma dönemine ait olduğunu belirten Erhan, şöyle devam etti:

"Bu tiyatro Antik Kilikya'daki şu ana kadar tespit edilmiş en büyük kapasiteye sahip. Hesaplamalarımıza göre yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Roma döneminde belki biraz daha genişletilmiş olma ihtimali var. Roma İmparatorluğu döneminde de sahne binası ya yeniden inşa edilmiş ya da temel üzerine daha büyük bir sahne binası yapılmak suretiyle iki evreli bir yapı oluşturulmuş."