Mert Demir'e sitem etti: Yılmaz Morgül'ün "Ateşe Düştüm" yorumuna telif engeli
Son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren ve ardından klip çeken Yılmaz Morgül telif engeline takıldı. Yaşananların ardından Morgül, sessizliğini bozdu.
"Antidepresan" şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan ve şimdilerde gerek müzik kariyeri gerek Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, "Ateşe Düştüm" şarkısını hit parçaları arasına yazdırmıştı.