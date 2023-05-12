Adidas, Kanye West ayakkabılarından elden edilen geliri bağışlama kararı aldı

GELİRLERİ BAĞIŞLAYACAK

Yahudi düşmanı söylemleri nedeniyle West'le işbirliğini bitirdiğini duyuran marka, elindeki ayakkabıları zararına satıp gelirleri bağışlayacağını açıkladı.

1,2 milyar euro değerinde olan ayakkabılar yüzünden zarar eden Adidas, 31 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir kayıp yaşadı. Firma, yılın ilk çeyreğinde 350 bin dolar kaybettiklerini açıkladı.