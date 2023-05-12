Adidas, Kanye West ayakkabılarından elden edilen geliri bağışlama kararı aldı

Ünlü rapçi Kanye West'le bağlarını koparan Adidas, sanatçının Yeezy markasıyla işbirliği kapsamında tasarlanan ayakkabıları zararına satışa çıkarmış ancak West'in söylemleri nedeniyle kimse ayakkabıları satın almak istememişti.
Rapçi ile ortak olarak hazırladığı ayakkabıları satmakta zorlanan Alman spor eşyası üreticisi, yeni bir karar aldı.
Yahudi düşmanı söylemleri nedeniyle West'le işbirliğini bitirdiğini duyuran marka, elindeki ayakkabıları zararına satıp gelirleri bağışlayacağını açıkladı.
1,2 milyar euro değerinde olan ayakkabılar yüzünden zarar eden Adidas, 31 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir kayıp yaşadı. Firma, yılın ilk çeyreğinde 350 bin dolar kaybettiklerini açıkladı.
Marka yöneticilerinden Bjorn Gulden, ayakkabıları yok etmenin doğru hamle olmayacağını ve ayakkabıların bir şekilde satılıp elde edilen gelirlerin bağışlanacağını söyledi.
Gulden, "Ürünleri yakmak çözüm değil. Elimizdeki ürünleri satmaya çalışacağız ve West'in ifadelerinden zarar gören hayır kurumlarına bağışlayacağız" dedi.
The Washington Post'un aktardığına göre Adidas, zarara uğramamak için ayakkabıları yakmayı bile düşünmüştü. Los Angeles merkezli yatırım bankası Wedbush'tan Tom Nikic, Yeezy modellerinin Adidas için yılda 2 milyar dolarlık bir gelir kaynağı olduğuna dikkat çekmişti.