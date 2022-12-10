Adriana Lima oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

Yapımcı Andre Lemmers ile bir yıldır aşk yaşayan Adriana Lima, geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Hamilelik heyecanı yaşadığı dönemde Alexander Wang'ın defilesinde podyuma çıkan Adriana Lima'nın büyüyen karnına rağmen karın kaslarının belirgin olması sosyal medyada gündem oldu.
29 Ağustos tarihinde üçüncü kez doğum yapan ve yeniden annelik heyecanı yaşayan 41 yaşındaki model, minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, "Oğlum, annen gülüşünde ilk futbol turnuvanı baban ile geçirmekten duyduğun mutluluğu görüyor. Yakında kız kardeşlerin ve ben sana tekrar katılacağız. Böylece her zaman olduğumuz gibi büyük ve mutlu bir aile olabiliriz! Sizi seviyoruz. Bu vesileyle Infantino ailesine bizi FIFA World Cup ailesinin bir parçası yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum, bu anılar sonsuza dek kalbimizde olacak. Not: Babasının çıkarmayı unuttuğu fiyat etiketine aldırmayın" ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın Hırvasitan'a elenmesine üzülen 41 yaşındaki Adriana Lima, Instagram sayfasından kırık kalp fotoğrafı yayınladı.
Öte yandan üçüncü kez anne olduğunu bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayarak duyuran Lima, paylaşımında "Dünyamıza hoş geldin" mesajına yer vermişti. Bebeğinin adı konusunda açıklama yapan ünlü model, Cyan isminin; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazmıştı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip, sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına koydukları bu isim, camgöbeği rengi anlamına da geliyor.
Victoria's Secret podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen Adriana Lima'nın, 2009'da basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.