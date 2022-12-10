Adriana Lima oğlunun fotoğrafını ilk kez paylaştı

"DÜNYAMIZA HOŞ GELDİN"

Öte yandan üçüncü kez anne olduğunu bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi yayınlayarak duyuran Lima, paylaşımında "Dünyamıza hoş geldin" mesajına yer vermişti. Bebeğinin adı konusunda açıklama yapan ünlü model, Cyan isminin; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazmıştı. Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip, sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Adriana Lima ile Andre Lemmers'ın oğullarına koydukları bu isim, camgöbeği rengi anlamına da geliyor.