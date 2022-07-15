'Ah Nerede'nin yıldızı Oktay Çubuk karakterini anlattı: Ferit kadar çapkın değilim

Haberler - ntv.com.tr | 15.07.2022 - 09:44
Başrolünde olduğunuz Ah Nerede Star'da başladı. Dizinin hikayesi nedir, nasıl ilerleyecek, seyirci hikayede Yeşilçam'dan neler bulacak?
- Ümit ediyorum ki insanları güldüren ve keyif aldıkları uzun ömürlü bir iş olur. Herkesin bildiği ve sevdiği bir Yeşilçam klasiğinin günümüze uyarlaması bu proje. Modern bir kazanova olan Ferit'in İstanbul'da kalabilmek için ailesini ikna etmeye çalışmasını izleyeceğiz bu dizide, bunu başarmak için de Zehra ile bir iş birliği yapmak durumunda kalacak. O dönemlerin sıcaklığını ve neşesini de yansıtmaya gayret ettik.
Hayat vereceğiniz Karakterinizle ortak ya da zıt özellikleriniz neler?
- Ferit ile ortak yönlerimiz hayat enerjimiz ve hayata bakış açımız olabilir, ben de her zaman problemlere çözüm ararım ve pozitif bir yaklaşımım var, aynı zamanda şanslıyımdır. Ama Ferit kadar çapkın değilim. Ama bu karakteri oynamaktan çok keyif alıyorum, uzun zamandır dram işlerde rol almıştım şuan komedi benim için yeni bir alan ve çok keyifli bir süreç oluyor.
Yaz döneminde birçok yeni dizi geliyor. Sizi diğer yaz dizilerinden ayıran ne olacak?
- Bizim dizimiz ailelere hitap eden eğlenceli bir iş, her yaştan insanın gülebileceği bir dizi.
Yakın dönemde Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Yeşilçam esintileri olan projede yer alan genç oyuncular olarak Yeşilçam'dan beğendiğiniz, örnek aldığınız isimler kimler?
- Evet ne yazık ki Cüneyt Arkın'ı kaybettik, Allah rahmet eylesin, herkes için üzücü bir durum. Böyle önemli oyuncular aramızdan ayrılsa dahi yaptıkları işlerle bizim hatıramızda yaşamaya devam ediyor. Benim sevdiğim örnek aldığım isimler Ediz Hun, Ayhan Işık ve tabiki Tarık Akan.
Kendinizi google’lıyor musunuz, hakkınızdaki sosyal medya yorumlarını/haberlerini takip ediyor musunuz, bu mecralarda hakkınızda doğru bilinen yanlışlar var mıdır?
- Açıkcası kendimi google'da aratmıyorum, Annem onu yapıyor arada, boyum ve kilom hatta doğum tarihim yanlıştı en son baktığımda ama yakın zamanda tekrar bakmadım. İnsanların benim hakkımda çok bilgisi yok sanırım, geçen sene hem SİYAD’da hem de Adana Altın Koza da ödül kazandım ama hala genelde “Kim bu çocuk, nerden buldunuz” gibi yorumlar yapılıyor. Sosyal medya çok aktif olduğum bir mecra değil ama daha aktif olmam gerekiyor, elimden geleni yapıyorum. Özel hayatın özel kalması gerektiğine inanan biriyim lakin bu düşünce çağımızla ters düşüyor gibi.
İleriye dönek kariyer hedefleriniz ve hayalleriniz nedir?
- İleriye dönük bir çok hedefim ve hayalim var; Hem yurtiçi hem de yurtdışı ile alakalı, ayrıca kendi projelerimi üretmek üzerine de düşüncelerim var, ümit ediyorum ki gerçek olur.
İşte Çubuk'un Ah Nerede dizisinden öne çıkan bazı kareleri...