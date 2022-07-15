'Ah Nerede'nin yıldızı Oktay Çubuk karakterini anlattı: Ferit kadar çapkın değilim

"ÖZEL HAYAT ÖZEL KALMALI"

Kendinizi google’lıyor musunuz, hakkınızdaki sosyal medya yorumlarını/haberlerini takip ediyor musunuz, bu mecralarda hakkınızda doğru bilinen yanlışlar var mıdır?



- Açıkcası kendimi google'da aratmıyorum, Annem onu yapıyor arada, boyum ve kilom hatta doğum tarihim yanlıştı en son baktığımda ama yakın zamanda tekrar bakmadım. İnsanların benim hakkımda çok bilgisi yok sanırım, geçen sene hem SİYAD’da hem de Adana Altın Koza da ödül kazandım ama hala genelde “Kim bu çocuk, nerden buldunuz” gibi yorumlar yapılıyor. Sosyal medya çok aktif olduğum bir mecra değil ama daha aktif olmam gerekiyor, elimden geleni yapıyorum. Özel hayatın özel kalması gerektiğine inanan biriyim lakin bu düşünce çağımızla ters düşüyor gibi.