Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil

Oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlıses ile sorun yaşayan İbrahim Tatlıses, oğlunun açıklaması sonrası sessizliğini bozmuştu. Ünlü isim, "Ahmet adam olmaz, görecek gününü!" demişti. Ahmet Tatlıses avukatı aracılığıyla babasının akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına ilişkin bir rapor tanzim edildiğini duyurdu.

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 1

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

"SİZ BENİM BABALIĞIMI SORGULAYAMAZSINIZ"

Bunun üzerine açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 2


"BANA 'AKLİ MELEKELERİ YERİNDE DEĞİLDİR' DİYE İFTİRA ATTI"

Oğlunun bu sözleri sonrası sessizliğini bozan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Aramızda Kalmasın" programına konuştu. İbrahim Tatlıses, Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'ya mesaj olarak yolladığı açıklamasında "Bana 'Akli melekeleri yerinde değildir' diye iftira attı. Sağlamdır raporu alabilmek için 5 hastane dolaştım. Hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetmedi bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi.

"Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim" diyen Tatlıses, "Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!" ifadelerini kullandı.

Oğlu Ahmet Tatlıses'e seslenen ünlü sanatçı, "Şimdi görecek... Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor" dedi.

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 3

"BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN ÜÇ ADET SAĞLIK RAPORU VAR"

Ahmet Tatlıses ise İbrahim Tatlıses'in "Akıl sağlığım yerinde" sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:

"Son günlerde Sayın Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçlerle ilgili basına yansımış gelişmeler üzerine tarafımızca açıklama yapmak ve devam eden hukuki süreçler ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Müvekkil Sayın Ahmet Tatlıses tarafından babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması talebi içeren dava dosyasında, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumuyla ilgili birbiriyle çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Ancak iş bu sağlık raporlarının düzenlenmesine vesile olan tıbbi muayenelerin en kapsamlısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmış ve kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir. Sürecin devamında İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İbrahim Tatlıses'in adli tip kurumuna sevkine karar verilmiş, ancak İbrahim Tatlıses adli tıp kurumunca verilmiş olan randevu günlerine iki kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış ve neticeten yine kendisi için verilmiş randevu günlerinden farklı bir tarihte adli tıp kurumuna gitmiştir."

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 4

"BEYANLARININ TÜMÜ KÖTÜ NİYETLİ VE GERÇEK DIŞI BEYANLARDIR"

"Bahse konu davanın, taraflar için öneminin son derece yüksek olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumunca İbrahim Tatlıses üzerinde kapsamsız bir muayene sonucunda rapor tanzim edilmiş olup iş bu rapora karşı da itiraz haklarımızı kullanıp, İbrahim Tatlıses hakkında kapsamlı bir sağlık durumu raporu aldırılmasını talep edeceğimizi duyurmak isteriz. Bununla beraber İbrahim Tatlıses 29 Haziran 2022 tarihinden beri devam eden yargılama sürecinde yapılmış olan duruşmaların hiçbirine katılmamış ve dolayısıyla hâkim karşısına çıkmamıştır. Anlaşılacağı üzere İbrahim Tatlıses'in basın organlarında yer alan 'Ahmet, bana akli melekeleri yerinde değil diyerek iftira attı. Sağlamdır raporu almak için beş tane hastane dolaştık. Hepsi akıl sağlığı yerindedir raporu verdi. Yetinmedim, bir de adli tıptan rapor aldım. Hâkim, akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor dedi' şeklindeki beyanlarının tümü kötü niyetli ve gerçek dışı beyanlardır."

"Ek olarak bahse konu davanın başından itibaren yalnızca Sayın İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı sebebiyle değil, ekonomik irade biçiminin, alkolle kumar bağımlılığının kendisini yoksulluğa düşürme tehlikesi olduğunu ve bu sebeple kendisinin, çevresinde bulunan art niyetli şahıslardan korunması amaçlı açıldığı gerek müvekkil gerekse tarafımızca defalarca ifade edilmiştir."

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 5

"RAPOR TANZİM ETMİŞTİR"

"Nitekim tahkikat aşamasında Sayın İbrahim Tatlıses'in kendisinin ve şirketlerinin mali gelir - gider tabloları, tarafı oldukları icra ve vergi dosyaları, banka hesap giriş - çıkışları, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarındaki artma ve azalma durumları ve bir çok benzer hususun değerlendirildiği bir bilirkişi raporu aldırılmasına, alkol ve kumar bağımlılığı iddialarının doğru olup olmadığının tespiti amacıyla tanık dinlenmesine karar verilmiş ve Sayın Mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti tüm bu durumları detaylıca araştırıp, 'sonuç olarak kısıtlı adayının banka nezdindeki bireysel hesaplarında çok büyük tutarlarda giriş-çıkışların olmadığı, Türkiye'nin önemli sanatçılarından biri olarak kabul görmüş birisi olması, müzik etkinliklerinde tercih edilen ve müzik çalışmalarında yüksek gelir elde ettiği varsayılan bir sanatçının banka hesaplarındaki bakiye tutarlarının müzik piyasasında sözü geçen bir sanatçı kazancı ile uyumlu bir görüntü sergilemediği, kısıtlı adayı adına kayıtlı hesaplar üzerinde icra dairlerine ait haciz blokelerinin olduğu, banka hesaplarına girişlerin daha çok telif ücretleri ve emekli maaş tutarlarının yatırıldığı ve bu tutarların talimat ile üçüncü kişiler tarafından nakit olarak para çekme işlemlerinden oluştuğu, inceleme dönemi içerisinde bankalardan kullandığı kredilerin düzenli olarak ödenmediği, gecikmeli ödendiği, kredilerindeki gecikmeler nedeniyle bankada takip borç aşamasına geçerek banka kredibilitesini büyük ölçüde olumsuz olarak etkilemesine neden olduğu, kısıtlı adayı adına kayıtlı gayrimenkullerin üzerinde çok fazla haciz Şerhlerinin olduğu, tüm bu hususlar neticesinde kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in gerek şahsının ve şirketlerinin finansal durumunu gerekse buna bağlı olarak mal varlığını iyi yönetemediği ve mali durum bozulmasının 2020 yılı sonrası giderek arttığı özellikle gözlemlenmiştir' şeklinde rapor tanzim etmiştir."

Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil - 6

"Ayrıca davada tanık olarak dinlenen şahıslarla kısıtlı adayı İbrahim Tatlıses'in alkol ve kumar bağımlılığının ve bu durumların kendisine verdiği zararları doğrulamışlardır. İş bu rapor da müvekkil Sayın Ahmet Tatlıses'in, babası İbrahim Tatlıses için ekonomik durum iradesinin kendisini yoksulluğa düşüreceği yönündeki iddiasının ispatı niteliğindedir."

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