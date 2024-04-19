Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e cevap: Akli dengesi tam olarak yerinde değil

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

"SİZ BENİM BABALIĞIMI SORGULAYAMAZSINIZ"



Bunun üzerine açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.