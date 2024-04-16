Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e tepki: Babalık konusunda ahkam kesecek son insansınız

"Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Daha çocuk yaşta beni kendinize koruma yapmış, kalabalıklarda konserlerde önünüze kalkan yapmış insansınız. Yetmemiş gibi başınıza gelen her olayda da beni sorumlu tutmuş bir babasınız. Yukarıda Allah var. Tüm yakınlarınız, magazin dünyası şahit bunlara… Şimdi düşünüyorum da bir baba çocuğunun canını nasıl bu kadar umursamaz. Ben yıllarca canımı hiçe saydım, sizi korudum… Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Kendinizi her tehlikede hissettiğinizde ‘yetiş’ dediğinizde yanınızda ben oldum. Şimdi kalkmış ‘Babalık nasıl yapılırmış onu öğrensin’ diyorsunuz… Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız. Herkes sevgisinden, saygısından susuyor ama bilen de biliyor… Hiç açmayalım o konuları."