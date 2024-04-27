Sertab Erener'in son hali sosyal medyada gündem oldu

Öte yandan, şarkıcının ‘’Her Dem Akustik’’ albümü 19 Nisan’da müzikseverlerle buluştu.

Erener albümüyle ilgili "Maalesef artık albüm yapmak bile unutulmak üzere. Her şeye inat, sizlere bir albüm sunabildiğim için çok mutluyum. Albümün ilk teklisi Vurulduk’u 15 Nisan’da dinleyebileceksiniz, umarım siz de benim kadar seversiniz. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.