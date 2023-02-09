Ailesiyle enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan haber var! Bulundu mu? Gökhan Çınar ve Dilan Polat duyurdu

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da aile ile birlikte enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Duymaz'ın aynı zamanda arkadaşı olan Dilan Polat, bölgeye AFAD'ın gittiğini duyurduktan sonra gelişmeleri paylaştı.